Red Panthers zwoegen zich naar finale EK hockey

De Belgische hockeyvrouwen hebben zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor de finale van het EK. De Red Panthers haalden het in een tactische halve finale met 1-0 van gastland Duitsland. Een doelpunt van Emily White in de tweede minuut volstond voor een duel met olympisch kampioen Nederland zaterdag in de finale.

‘Het wordt Duitsland dat naar de finale gaat. Ik vind dat België te veel omhoog geschreven wordt.’ De Nederlandse bondscoach Paul van Ass gooide enkele uren voor de halve finale tussen België en Duitsland met plezier wat olie op het vuur. Het is niet duidelijk of de Red Panthers de Nederlandse provocatie in de bubbel van hun voorbereiding nog hebben meegekregen, maar de Belgen begonnen in ieder geval furieus aan hun halve finale. Na amper twee minuten stond de 0-1 op het bord. Gerniers bediende Emily White met een heerlijke pass en die werkte perfect af. Eerste kans, eerste doelpunt.

Stevige organisatie

Het werd meteen stil in het Sparkassen Park en op de halflege tribunes werd sowieso al niet bepaald een heksenketel gecreëerd. Meteen daarna volgden nog twee goeie Belgische mogelijkheden, maar de Panthers lieten na om een dubbele uppercut te verkopen. Op het einde van het eerste kwart kwamen dan toch de Duitsers. De Belgische vrouwen ontsnapten als bij wonder aan de gelijkmaker toen bij de derde strafcorner op een rij de Duitse Stapenhorst de bal vanop enkele centimeters van de doellijn onbegrijpelijk naast tikte. Het was de enige grote kans die de Panthers voor de pauze weggaven. Net als in hun drie poulewedstrijden stond de Belgische organisatie als een huis.

De tweede helft serveerde meer van hetzelfde: de Panthers die laag inzakten, het initiatief aan Duitsland lieten en helemaal niks prijsgaven. De Duitse vrouwen geraakten letterlijk meer dan een half uur aan geen enkele doelpoging. België loerde op de counter, maar speelde op zijn beurt de geboden ruimte onzorgvuldig uit.

In het vierde kwart kwamen de Panthers wel onder druk. Duitsland speelde stilaan alles of niks en dat slotoffensief leverde echt gevaar op. Sterspeelster Stapenhorst knalde op de paal, even later redde Sotgiu knap. In een prangende slotfase bogen, maar barstten de Belgische vrouwen niet. In de slotseconde pakte doelvrouw Sotgiu nog uit met een geweldige save. De ontlading na het laatste fluitsignaal was enorm. Vrijdagavond kunnen ook de Red Lions zich plaatsen voor de Europese finale. Zij nemen het in hun halve finale op tegen Nederland.

Finale tegen Nederland

In de finale staan de Red Panthers zaterdag tegenover Nederland, al minstens vijftien jaar de maat der dingen in het vrouwenhockey. Onze noorderburen verkochten in hun halve finale Engeland een pak rammel: 7-0. Het is van de olympische finale van Rio de Janeiro 2016 geleden dat Nederland nog een belangrijke kampioenschapswedstrijd heeft verloren. Het was de enige match op de drie voorbije EK’s, WK’s en Olympische Spelen die Oranje niet kon winnen. Afgelopen zondag verloren de Red Panthers nog met 2-0 van Nederland in hun tweede groepsmatch op het EK. ‘Ik had op voorhand gezegd dat we Nederland op dit EK maar één keer zouden kunnen kloppen, dat moet dan maar in de finale gebeuren’, had Belgisch bondscoach Raoul Ehren toen voorspeld. Aan zijn poulains om dat zaterdagnamiddag waar te maken. ‘In de halve finale tegen Duitsland hadden we alles verliezen, in de finale tegen Nederland hebben we niks meer te verliezen’, verwoordt Barbara Nelen het gevoel.