De beelden gingen de wereld rond: toen de Spaanse speelsters zondag de wereldbeker voetbal in ontvangst namen, nam Luis Rubiales het hoofd van aanvalster Jenni Hermoso (33) met beide handen vast en kuste haar op de mond. ‘Ik vond dat niet leuk’, reageerde Hermoso achteraf op sociale media.

In Spanje regende het onmiddellijk negatieve reacties. Donderdag raakte ­bekend dat de disciplinaire commissie van de wereldvoetbalbond Fifa een onderzoek opent. ‘Het incident is mogelijk een schending van artikel 13 van onze disciplinaire code’, luidde het. Dat artikel gaat over aanstootgevend gedrag, met name ‘het schenden van basis­regels inzake fatsoen’, en ‘gedrag dat de sport in diskrediet brengt’.

Enkele uren later meldden verschillende Spaanse media, zoals Marca en El Pais, dat Luis Rubiales terugtreedt als hoofd van de Spaanse voetbalbond RFEF. Hij zou zijn ontslag donderdag aan zijn collega’s kenbaar hebben ­gemaakt, en vrijdag publiek maken.

Strijd voor gelijkheid

De speelster die het slachtoffer werd van Rubiales’ wangedrag, kwam woensdag nog eens ­terug op de omstreden kus. Enkele uren na het voorval leek ze het nog te minimaliseren, maar die eerste reactie bleek vooral ingefluisterd te zijn door de Spaanse voetbalbond. De kus was ­ ‘een spontaan gebaar van genegenheid en dankbaarheid’, luidde het in citaten van de bond aan het persagentschap AFP.

Maar in een geschreven verklaring liet Hermoso een andere stem horen. Ze riep op om de preventiemaatregelen rond seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag op te voeren. ‘We veroordelen elk gedrag dat de rechten van onze speelsters schendt. Dat mag nooit onbestraft blijven. Er moeten maatregelen genomen worden, zodat ze beschermd worden tegen onaanvaardbare acties’, aldus Hermoso. Ze riep de voetbalbond op om ‘de nodige protocollen toe te passen’, zodat de rechten van de speelsters ver­zekerd worden. ‘Ons team moet vertegenwoordigd worden door mensen die onze waarden respecteren.’

Idioterie

De Spaanse vrouwenvoetballiga La Liga F had eerder al een klacht ingediend bij de Hoge Sportraad (CSD) en om Rubiales’ aftreden gevraagd. ‘Een van de grootste prestaties in de geschiedenis van de Spaanse sport is bezoedeld door het gedrag van de hoogste vertegenwoordiger van het Spaanse voetbal’, zo citeerden Spaanse voetbalmedia uit de klacht. ‘Het gaat niet alleen om de kus, het gaat om een houding die haaks staat op de waarden van onze samenleving.’

Rubiales verontschuldigde zich voor de kus in een verklaring die door de voetbalbond verspreid werd, al gebeurde dat niet van harte. Eerder had hij de ophef afgedaan als ‘idioterie’. ‘Toen ik zei dat het me idioterie lijkt, was dat omdat binnen de organisatie (de Spaanse voetbalbond, red.) niemand er ­belang aan hechtte’, klonk het. ‘Bij dezen wil ik me verontschuldigen bij de mensen die het anders ­zagen. Als de buitenwereld het zo beschouwde, dan zal die daar haar redenen voor gehad hebben.’

Pedro Sánchez, de waarnemende Spaanse premier, noemde het incident ‘onacceptabel’. De excuses voor de kus waren ‘niet genoeg’, zei Sánchez dinsdag. Rubiales’ ­gedrag ‘toont dat er in ons land nog een lange weg te gaan is op het ­gebied van gelijkheid en respect en gelijke rechten’.

Kleur ondergoed

Ondertussen komen nieuwe verhalen over Rubiales bovendrijven. De voorzitter van de vrouwenvoetbalvakbond, Tamara Ramos, zei in het Spaanse tv-programma El ­programa del verano dat ze jaren ­geleden een klacht had ingediend tegen de bondsvoorzitter. Ze zou door hem verbaal vernederd zijn.

‘Hij vroeg me ooit welke kleur ondergoed ik droeg. En hij maakte in het bijzijn van anderen een dubbelzinnige opmerking over kniebeschermers die ik maar best moest aantrekken. Ik vind het frappant dat hij nu in het openbaar grenzen overschrijdt, en niet langer stiekem’, aldus Ramos.

De Spaanse bond deed de uitspraken van ­Ramos af als ‘valse beschuldigingen’ en dreigt met juridische stappen wegens laster. Toch lijkt Rubiales dus te beseffen dat zijn positie onhoudbaar was.