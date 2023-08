Nadia Naji: ‘Mijn man vindt het awkward om met mij op een perron te staan of in de trein te zitten.’ — © Sebastian Steveniers

‘Er is Bouchez, maar er is ook te weinig bereidheid om elkaar iets te gunnen.’ Zo verklaart Groen-covoorzitster Nadia Naji waarom de regering-De Croo er niet in geslaagd is grote hervormingen (zoals de fiscale) door te voeren.