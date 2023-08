Gasprijs daalt door afblazen staking

De prijs van aardgas in Europa is gedaald nu een staking bij de grootste fabriek voor vloeibaar aardgas in Australië voorlopig lijkt afgewend.

De prijs opende donderdag 16 procent lager op de toonaan­gevende beurs van Amsterdam. Aan het einde van de middag lag de koers nog altijd ruim 13 procent ­lager. De prijs, die enkele dagen ­geleden nog bijna 43 euro per ­megawattuur bedroeg, zakte naar 31,90 euro.

De voorbije dagen werd de gasprijs nog de hoogte in gestuwd door een sociaal conflict in Australië. De vakbonden dreigden er met een staking bij Woodside Energy Group, dat faciliteiten voor de ­export van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) beheert. Maar volgens het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hebben de vakbonden intussen ingestemd met een ‘sterk aanbod’ van de onderneming. Het akkoord moet wel nog door de ­leden goedgekeurd worden. Een staking had tot 10 procent van de wereldwijde lng-bevoorrading kunnen verstoren.

In twee andere lng-terminals, in Gorgon en Wheatstone, is er wel nog altijd een stakingsdreiging. Beide zijn eigendom van Chevron. Ze zijn samen goed voor 5 procent van de wereldwijde markt. Donderdag stemden de werknemers voor werkonderbrekingen. De stemming bij Wheat­stone is nog niet volledig afgerond. Dat gebeurt maandag. (belga, bloomberg)