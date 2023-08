Trump stelt nieuwe topadvocaat aan, net voor hij zich moet melden aan gevangenis

Het juridisch team van de Amerikaanse oud-president Donald Trump krijgt op de valreep een make-over. Leider Drew Findling moet plaats maken voor Steven Sadow, luttele uren voor Trump zich voor de vierde keer dit jaar moet aanmelden om formeel aangehouden te worden. Ditmaal gaat het om aanklachten over pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

Volgens Sadow zijn alle aanklachten tegen Trump volledig ongegrond. Dat zegt hij in een reactie op zijn aanstelling. ‘Trump had nooit moeten worden aangeklaagd. Hij is onschuldig over de hele lijn.’ Sadow vindt dat ‘vervolgingen niet dienen om ambities en carrières te fnuiken van politieke tegenstrevers’.

Een grondige herschikking onder juristen is Trump niet ongewoon, schrijft The New York Times. Als vastgoedmagnaat in New York wisselde hij vaak van advocaat. De afgelopen jaren wisselt hij zelfs nog frequenter. Sadow is ervaren en heeft een bescheiden kantoor in Atlanta, weet de krant. Die stad kent een bloeiende hiphopscene en Sadow verdedigde al tal van bekende artiesten zoals Rick Ross, T.I. en Usher.

Aanmelden

Later vandaag trekt ex-president Trump nog naar de gevangenis in Georgia om zich aan te melden. Daar zal hij onder meer gemeten, gewogen en gefotografeerd worden. Ook zijn vingerafdrukken zullen er afgenomen worden. Nadien zal hij vrijkomen met een borgsom van 200.000 dollar (183.000 euro).

Trump staat stevig voorop in de peilingen om de Republikeinse presidentskandidaat te worden in 2024. ‘Dat helpt om alle aanklachten te plaatsen’, verklaarde Trump vannacht in een interview met Tucker Carlson. ‘Mensen zien en begrijpen het. Het volk ziet de fraude.’ De oud-president doet elke aanklacht steevast af als onderdeel van een heksenjacht.