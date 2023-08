‘De Brusselse regering blinkt uit in afwezigheid, Rudi Vervoort op kop’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Fierheid

De onveiligheidsproblematiek rond het Brusselse Zuidstation zit ook Benjamin Dalle (CD&V) hoog. In een blogpost online haalt de Vlaamse minister van Jeugd daarbij vooral uit naar Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), die volgens Dalle een ‘stuitend vertoon van onmacht’ etaleert.

‘In de aanpak van de drugsepidemie in Brussel en de dramatische situatie van de grote Brusselse stations en hun buurten is er één constante: een Brusselse regering die uitblinkt in afwezigheid, met de minister-president op kop. Meer zelfs: Vervoort toonde zich “opgelucht” dat premier Alexander De Croo (Open VLD) het initiatief neemt om de verschillende betrokken partijen samen te roepen. De leider van de Brusselse regering die tevreden is dat niet hij, maar wel de premier de maatschappelijke problemen van de hoofdstad aanpakt. Waar is de fierheid die de Brusselaars kenmerkt?’

Proletariër

Georges-Louis Bouchez heeft een boek uit. Het is te zeggen, de MR-voorzitter werd geïnterviewd door Alain van den Abeele, oud-journalist van de RTBF, die er het boek A bâtons rompus uit distilleerde, vrij vertaald: van de hak op de tak.

Bouchez neemt in zijn gekende stijl flink wat forse stellingen in. Zo zal België binnen vijf tot tien jaar failliet zijn als de begroting niet snel op orde raakt. De liberaal omschrijft zichzelf opvallend genoeg als een proletariër, eentje die weliswaar niet gelooft in de klassenstrijd. Alleen de MR verdedigt volgens Bouchez nog het werkvolk, linkse politici zijn eerder bobo’s geworden die de voeling met de werkende Vlaming, excuseer Franstalige, zijn kwijtgeraakt. Daardoor zijn de mensen in de handen van de extremen gejaagd, meer bepaald de PVDA.

Actie!

Dalle heeft meteen tips voor Vervoort: ‘Zoek de drugsgebruikers actief op, begeleid hen met straathoekwerkers en hulporganisaties in de richting van plekken waar ze terechtkunnen voor hulp en behandeling. Creëer extra ruimte in afkickcentra, zodat de wachtlijsten er weggewerkt worden. En richt de ogen van politiediensten op de grote schuldigen: de drugsdealers en internationale netwerken.’

‘Dit probleem aanpakken is een werk van lange adem, net zoals de andere huizenhoge structurele problemen in Brussel dat zijn en zelfs niet los van deze crisis gezien kunnen worden – denk maar aan de stijgende armoedecijfers en de krappe woningmarkt. Maar wat voor zin heeft het om er zelf niet aan te beginnen, de paraplu open te trekken en te hopen dat een ander beleidsniveau het wel zal oplossen? Dat is niet de daadkracht die de Brusselaars verdienen.’

Sociaal probleem

Ook de Brusselse Nederlandstalige socialisten vinden dat de problemen aan het Zuidstation vooral een sociaal en gezondheidsprobleem zijn. Nadat een aantal partijen al de bijeenkomst van de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement hadden gevraagd, dringt one.brussels-Vooruit nu aan op een vervroegde bijeenroeping van de commissie Gezondheid, zo lezen we op nieuwssite Bruzz. ‘Aan de oorsprong van de veiligheidsproblematiek ligt een sociaal en gezondheidsprobleem’, argumenteert Brussels Parlementslid Els Rochette.

Voorlopig komt nog geen enkele commissie vervroegd samen. Minister-president Vervoort kondigde wel aan op 1 september verschillende burgers en verenigingen uit te nodigen voor een bijeenkomst over de drugoverlast. Ook premier De Croo riep maandag betrokken beleidsmakers samen, onder wie Vervoort. Maar ook dat leidde nog niet tot concrete beleidsmaatregelen.