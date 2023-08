‘Nederland schuift Wopke Hoekstra naar voor als nieuwe Eurocommissaris’

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zal de plaats innemen van Frans Timmermans in de Europese Commissie, schrijven Nederlandse media. De man heeft niet meteen een groen imago, waardoor een klimaatportefeuille geen zekerheid is.

Wat eerst nog speculatie was in de Britse krant Financial Times, kreeg het Nederlandse RTL bevestigd: Wopke Hoekstra vervangt Frans Timmermans in de Europese Commissie. Op vrijdag zal het Nederlandse kabinet die beslissing bekendmaken. Commissieleden worden door de lidstaten zelf naar voren geschoven. Met Hoekstra levert Den Haag iemand uit een andere politieke familie dan Timmermans aan. De CDA’er is lang geen ‘klimaatpaus’, zoals de socialist Timmermans werd genoemd. Integendeel, een ­Europarlements­lid van zijn partij was de eerste om het EVP-verzet tegen de natuur­herstelwet op te stoken.

Of Hoekstra daardoor een klimaatportefeuille zal mis­lopen, is onduidelijk. Dat ligt in handen van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Haar woordvoerster wil alleen kwijt dat alles daarbij afhangt van de kandidaat. ‘Als de kandidaat de juiste kwalificaties heeft, kan het klimaatportfolio die zeker toekomen.’ De Duitse christendemocrate liet het EVP-verzet tegen de natuurherstelwet van haar commissie tot nu toe aan haar voorbijgaan.

Hoekstra wordt in de resterende legislatuur allicht geen zwaargewicht in het team van Von der Leyen. Het vicevoorzitterschap van Timmermans verschoof al naar de Slovaak ­Maros Sefcovic. Elke kandidaat-eurocommissaris moet op voorhand ook een ‘hearing’ voor het Europees Parlement ondergaan. Het Europese halfrond kan daarbij kandidaten weren.(dvf, bar)