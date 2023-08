Barcelona luidt alarmbel door verstikkende hitte, kwetsbare inwoners kunnen afkoelen in ‘klimaatschuilplaatsen’

Barcelona luidt de alarmbel vanwege drukkende, vochtige hitte. De stad zet extra middelen in om haar bevolking te beschermen. Woensdagnacht was het er nog 30 graden Celsius. Donderdag kroop het kwik richting de 40.

Al 3.600 kwetsbare Barcelonezen werden via sms gecontacteerd met adviezen om het hoofd koel te houden, en het adres van de dichtstbijzijnde ‘klimaatschuilplaats.’ Daar kunnen ze terecht voor airconditioning en waterfonteintjes. Water en hoofddeksels worden uitgedeeld aan daklozen.

Woensdag om middernacht was de temperatuur nog steeds 30 graden in de Catalaanse hoofdstad. Overdag bereikte het kwik 38,8 graden, waarmee het vorige record van 37,4 graden in 2010 gebroken is. In combinatie met een hoge luchtvochtigheid is de hitte verstikkend.

Barcelona lanceerde al een noodplan om haar 310.000 bomen water te geven, nadat een palmboom deze maand omviel en een jonge vrouw doodde.

Sinds juni werd Spanje al door vier hittegolven getroffen. Zelfs de doorgaans gematigde noordelijke regio’s bleven niet gespaard, met temperaturen van 40 graden en hoger in Baskenland en Cantabrië. In Bilbao werden verschillende mensen in het ziekenhuis opgenomen omdat ze onwel werden door de hitte.

De combinatie van hitte en droogte is bijzonder gevaarlijk voor natuurbranden. Voorlopig woedde de grootste natuurbrand in Spanje deze zomer op het eiland Tenerife. Ongeveer 15.000 hectare werd er in de as gelegd.

Momenteel is het vuur op Tenerife onder controle: donderdag zei de regionale president van de Canarische Eilanden Fernando Clavijo dat de brand voor het eerst ‘geen enkele vierkante meter’ had gewonnen. Kleinere branden zijn uitgebroken in Castilla y León in het noordwesten van Spanje. Veel openbare parken en natuurreservaten zijn gesloten.

Twee opeenvolgende hete en droge zomers hebben ook gevolgen voor de Spaanse druiven- en olijvenoogst. Spanje is ’s werelds grootste producent van olijfolie, maar vorig jaar was de oogst 50 procent kleiner en dit jaar wordt het wellicht niet veel beter. Olijfolie dreigt daardoor een stuk duurder te worden.