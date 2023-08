Wachtte Poetin zijn tijd af om wraak te nemen op Prigozjin?

Jevgeni Prigozjin is dood, daar lijkt het toch op. De baas van de Wagnermilitie kwam om bij een vliegtuigcrash toen hij van Sint-Petersburg naar Moskou vloog. Twee maanden geleden zette hij het regime van Vladimir Poetin nog onder druk met zijn mars op de hoofdstad. Zit de president hierachter, en neemt hij nu dus wraak? En wat betekent dit voor de oorlog in Oekraïne?

CREDITS Journalist Dominique Minten | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Evi Van Paemel | Eindredactie Yves Delepeleire | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere