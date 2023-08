Is Wagner nu uitgespeeld, of heeft het orkest nog een partituur achter de hand?

Een tank met rekruten van de Wagner-groep rukt vanuit het zuiden van Rusland op naar Moskou. De schok rond Prigozjins ‘mars op Moskou’ was groot in Rusland. — © Reuters

Trekt een Wagner-kolonne naar Moskou om de vermoedelijke dood van militieleider Prigozjin te wreken? Of haalt Jevgeni Prigozjin in een postume video president Poetin onderuit met ‘kompromat’? Het regent geruchten, al lijkt de kans groter dat het doek alvast in Rusland is gevallen voor Wagner.

Op de Russische militaire blog­kanalen is de stemming ondermaats, sinds de vermoedelijke dood van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin, woensdag in een ‘vliegtuigcrash’. ‘De moord op Prigo­zjin zou catastrofale gevolgen hebben’, schreef de militaire blogger Roman Saponkov op Telegram. ‘De mensen die het bevel gaven, begrijpen de stemming en het moreel in het leger hoegenaamd niet.’

Het pro-Wagner-kanaal Wagner Igrai was nog directer: ‘We verdenken openlijk de Kremlin-functionarissen, geleid door Poetin, ervan Prigozjin te willen vermoorden. Als de informatie over Prigozjins dood wordt bevestigd, organiseren we een tweede “mars van de rechtvaardigheid’’ naar Moskou. Hij kan maar beter nog leven, in jullie eigen belang.’

Ook doet een video de ronde waarin Wagner-militieleden openlijk dreigen: ‘We gaan beginnen, maak jullie maar klaar.’ In Wit-Rusland doen ondertussen geruchten de ronde dat Wagner-strijders, die zich daar moesten vestigen na de mars op Moskou van eind juni, naar de Russische grens onderweg zouden zijn. Woensdagavond al zou een commandoraad van Wagner zijn ­samengekomen om de nabije toekomstplannen te bespreken.

Volgens de enen heeft Prigo­zjin precieze instructies achter­gelaten voor het geval hij zou sterven – helemaal onverwacht komt zijn vermoedelijke dood immers ook niet – en volgens anderen duikt eerstdaags een video op waarin Prigozjin postuum de vuile was van president Vladimir Poetin zal buiten hangen. Wat van al die geruchten waar is, moet in de komende dagen blijken.

Waas

Als Prigozjin effectief woensdag is omgekomen – samen met zijn ­militaire rechterhand, Dmitri Oetkin – lijkt de kans nochtans veeleer klein dat Wagner nog een ingrijpende rol kan spelen in Rusland. Prigozjin was het brein en het uithangbord van de ‘privé­militie’ en verwierf vooral in het voorbije jaar een nationale en internationale ‘faam’ met een eigenwijze machtspositie die een minder bekende opvolger nog moeilijk kan evenaren.

Over het ontstaan van de Wagner-groep hangt nog altijd een schimmig waas, net zoals over de rest van de avonturen van Prigo­zjins militie. Vermoedelijk startte de groep in 2014, met Prigozjin als financier en legerveteraan Dmitri Oetkin als ‘veldcommandant’. In Rusland zijn privémilities bij wet verboden, maar dat hinderde Wagner niet om een ­dubieuze reputatie te vergaren in Oekraïne in 2014, en daarna in ­Syrië, Libië en diverse Afrikaanse landen. Altijd werden banden vermoed met de Russische geheime diensten, maar officieel wist Moskou van niets.

Vóór de huidige oorlog tegen Oekraïne begon, in februari 2022, ontkende Prigozjin zelfs formeel elke band met de huurlingengroep. Hij spande rechtszaken aan tegen media die hem ermee in verband brachten, van het onderzoekscollectief Bellingcat tot de Russische radiozender Echo Moskvi. In september 2022 ‘openbaarde’ Prigozjin dan plots, in een bericht op het platform Vkontakte, toch dat ‘op 1 mei 2014 een groep patriotten werd geboren, die later het Wagner-bataljon werd genoemd’. ‘Ik maakte de ­oude wapens zelf schoon’, schreef hij.

Symbolische voorhamer

In dat najaar van 2022 traden Prigozjin en Wagner helemaal op het voorplan. Video’s toonden hoe Prigozjin, zelf een ex-gevangene, rekruten ging ronselen in de Russische gevangenissen. Terwijl het Russische leger kreunde onder de Oekraïense opmars in Cherson en Charkov, lanceerde Prigozjin zijn eigen privé-offensief tegen de stad Bachmoet. Veel strategische waarde heeft dat stadje niet, maar Rusland snakte naar iets dat als een zege kon worden verkocht.

Als ‘menselijke golven’ stuurde Prigozjin zijn gerekruteerde gevangenen vooruit. Het aantal ­doden in die zogenaamde ‘vleesmolen’ wordt op twintigduizend geschat. Wagner pochte met zijn nietsontziende brutaliteit, gesymboliseerd door een voorhamer – die werd gebruikt om gevangenen of deserteurs de schedel in te slaan, uiteraard vastgelegd op ­video. De privémilitie die officieel niet bestond, wierf plots nieuwe rekruten aan met grote posters in de Russische straten.

Prigozjin bleef zelf altijd een buitenbeentje zonder echte toegang tot het Russische establishment. Maar in die hoogdagen van Wagners ‘successen’ mochten de Russische media hem plots wel bejubelen. Toen Wagner in januari het Oekraïense stadje Soledar innam, was toppropagandiste Margarita Simonjan van zender Russia Today vol lof over hoe ‘beleefd’ Prigozjin is en bedankte ze de Wagner-strijders, die ze ‘mijn kleine schatjes’ noemde.

Populaire tirades

De schok rond Prigozjins ‘mars op Moskou’ eind juni was des te groter. Prigozjin was in de tussentijd steeds luider tekeergegaan ­tegen de minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, en legerstafchef Valeri Gerasimov. ‘Sjojgoe, Gera­simov, waar is mijn verrekte munitie?’, riep Prigozjin in een intussen beruchte video, gefilmd tussen de lijken van soldaten. ‘Zij kwamen hier als vrijwilligers, om te sterven zodat jullie jezelf kunnen vetmesten in jullie mahoniehouten kantoren.’

Die tirades maakten Prigozjin populair bij het voetvolk en militaire hardliners, maar president Poetin liet zich toch niet dwingen om zijn onpopulaire – en dus ongevaarlijke – minister van Defensie te laten vallen. Met de mars naar Moskou deed Prigozjin een ultieme poging om de situatie naar zijn hand te zetten, op de dag zelf met ongezien succes, op de langere termijn met contra­productief resultaat. Wagner werd ‘afgeleid’ naar Wit-Rusland. Prigozjin zocht sindsdien een nieuwe rol, maar had zichzelf duidelijk buiten ‘het systeem’ geparkeerd.

De vraag is nu of de enkele duizenden Wagner-strijders nog ergens een verschil kunnen maken. ‘Het lot van Wagner is bezegeld’, meent Rusland-expert Mark ­Galeotti donderdagochtend in een bijdrage voor The Spectator. ‘Zelfs de operaties in Afrika overleven waarschijnlijk niet op de lange termijn, want ze zijn gebonden aan persoonlijke deals, illegale geldstromen en corrupte akkoordjes die werden onderhandeld door Prigozjin zelf.’

Andere experts, zoals Peter Knoope wijzen erop dat Wagner ook zonder Prigozjin belangrijk blijft voor Poetin in Afrika. Intussen heeft het ‘Wagner-model’ wel opgang gemaakt: in Rusland zijn er nu tal van ‘private militaire bedrijven’, gecontroleerd door het ministerie van Defensie, die allemaal hun inspiratie halen uit het lucratieve zakenmodel van Jevgeni Prigozjin. President Poetin zei zelf in juni dat de Russische staat Wagner met een miljard dollar had gefinancierd, alleen al van mei 2022 tot mei 2023, voor ‘salarissen en bonussen’.