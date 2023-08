Uit het hart | Hoe deze Barbiezomer een lesje voor mijn kinderen werd

De dingen waarover we babbelen op een terras, bij een koffie of een glas wijn. Het leven en wat ons bezighoudt. In deze blog wil ik er een plaats aan geven.

24 augustus 2023 Laten we de barbiezomer koesteren

Terugblikkend op de zomer onthoudt collega Marjan Justaert veel, maar toch vooral hoe de Barbiefilm haar hoop gaf voor haar kinderen. Alle vrouwen zouden met hun kinderen naar de Barbiefilm moeten gaan, vindt ze. Om eens goed te lachen, maar ook omwille van de wake-upcall. ‘De zomer is bijna voorbij, maar laten we het Barbiegevoel vasthouden’.

Marjan Justaert

In een zuurstokroze trui trok ik die zaterdagavond naar de bioscoop in Brussel, met naast mij een al even roze dochter van bijna 12 en een beachblond jongetje van 9 met een fijn gevoel voor humor. De halve zaal bleek voor roze te hebben geopteerd, en dat schiep warempel een band, genre: ‘Hey, het is dik oké om van Barbie te houden, ook al is het een pop met onrealistische maten, of ook al heb je er zelf nooit mee gespeeld.’ Zelf was ik altijd meer van het tomboy-type, mijn dochter heeft wel een Barbiegirl-fase gehad. Maar dat maakt dus niet uit. Allebei namen we even trots deel aan die pink parade.

Twee uur later zat ik omvergeblazen in mijn stoel. Geweldig vond ik het hoe de film duwt waar het pijn doet en erin slaagt om mensen aan het denken te zetten. Maatschappijkritiek is vandaag al snel zélf het voorwerp van kritiek. De slimme, gelaagde humor van Greta Gerwig is een geniale zet gebleken om toch een thema aan te kaarten bij een heel breed publiek.

Barbie de huisvrouw

In de dagen en weken nadien sijpelde druppelsgewijs het besef binnen dat ik niet de enige was die er zo over dacht. Ik zag verschillende vrouwen met Barbie-T-shirts in het straatbeeld. Ik belde aan bij een buurvrouw en ze is volledig in u-weet-wel-welke-kleur. Ik kreeg een bericht van een vriendin in ons vrouwengroepje: ‘Oproep aan de bevolking: elke zichzelf respecterende vrouw moet naar de Barbiefilm gaan kijken (met haar dochters). Way to go, girls!’ Ze heeft gelijk. De publieke opinie raakte niet uitgepraat over Barbie, ik hoorde veel lof en ook veel kritiek. De film zou antimannen zijn, de film zou negeren dat het patriarchaat onlosmakelijk verbonden is met white supremacy, of hoe feministisch de film ook bedoeld is, uiteindelijk winnen de multinationals (Mattel, Birkenstock, …) en dus het kapitalisme.

Ik hoorde sommigen mopperen over de invulling van Barbieland, waarin elke barbie een succesvolle carrière heeft. Barbie is piloot, dokter, advocaat of president, maar zeker geen – ik gebruik het woord niet toevallig – huisvrouw. Ook geen moeder. Meer nog: de zwangere barbie Midge was nog niet uitgebracht of werd al verbannen uit Barbieland, want barbies verdikken en bevallen niet. Barbieland wordt in de film voorgesteld als de tegenpool van het patriarchaat in de ‘echte wereld’, maar is net daarom al even hol en karikaturaal, aldus critici. ‘Want wat is dat voor een matriarchaat, waarin zwangere vrouwen niet mogen meedoen en weird barbies ergens ver weg op een heuvel moeten gaan wonen?’

Toch zie ik het anders. Met haar ‘stereotiepe barbie’ neemt regisseur Greta Gerwig de typische blonde bimbo-met-de-topjob op de korrel, tegelijkertijd is ze zo sympathiek dat iedereen haar wil/kan zijn of bevriend met haar wil/kan zijn. En de uiteindelijke verandering wordt bedacht en uitgevoerd door … Weird Barbie. Dus het is oké om anders te zijn, om niet in de pas te lopen. Barbie kán ook gewoon een huisvrouw zijn, ook op (overigens spuuglelijke) Birkenstocks kun je de wereld veranderen. Volgens mij is het daardoor dat veel moeders en huisvrouwen géén aanstoot nemen aan de film. Het Nederlandse Vogue ziet de film zelfs als een ode aan de moeders, vooral in de vorm van (bedenkster) Ruth Handler en Gloria, de moeder in de echte wereld.

Barbie de beweging

Nu, voor mij gaat Barbie al lang niet meer over de film alleen. De film heeft een zaadje geplant – in de westerse wereld weliswaar – dat in een bredere beweging past. Een beweging die zich uit in het straatbeeld, in het Spaanse vrouwenelftal voetbal – dat zonet het WK gewonnen heeft – dat rechtstaat tegen een toxische coach, in de ‘j’accuse’ van de Nederlandse politica Sigrid Kaag (D66), in het niet (langer) pikken van bullebakbaasjes en van ongelijkheid, in de vrouwelijke line-up van Pukkelpop (en de Barbieparty op het festivalterrein), in de jonge generatie die het recht opeist om te zijn wie ze zijn.

Barbie heeft alles in zich om de nieuwe #MeToo te worden. Het gaat trouwens niet alleen om vrouwen, he. ‘Hou van jezelf’ is een boodschap die evengoed bij de Barbiebeweging hoort. Het geldt niet in het minst voor Ken. Zijn zelfontplooiing is een mooie verhaallijn in de film: van alfamannetje vervelt hij tot een man met gevoelens. Alsof Greta Gerwig benadrukt dat mansplaining passé is en empathie helemaal in. Ik geef haar 1.000 procent gelijk, en ik voel het kantelen. We zijn er nog niet, maar ‘the times they are a changin’. Ik hoop vurig dat mijn kinderen mijn enthousiasme en strijdbaarheid delen.

Kendom

Terug naar die zaterdagavond in en na de bioscoop. Wanneer we de bioscoop uitlopen, zijn we met drieën even geestdriftig over de film. We huppelen de nacht in met onze roze outfits. Ik vraag aan mijn dochter of ze het door heeft, dat de film een aanklacht is tegen het patriarchaat in de ‘echte wereld’. Helaas. Het enige wat haar lijkt bezig te houden is het feit dat Barbie geen vagina heeft …

De zoon? Die wil zijn eigen Kendom starten thuis. Gelukkig kanaliseert hij zijn kenergy voorlopig in het meezingen van ‘I’m just Ken’ en is er veel plaats voor weirdo’s in zijn toekomstbeeld. Nog werk aan de winkel dus. Ik trek me op aan de boodschap van Ruth Handler: ‘Humans only have one ending, ideas live forever’. Ik blijf erin geloven. Wie nog denkt dat Barbie slechts een pop is, gaat nog opkijken!

23 augustus 2023 Drugsverslaving en bingewatchen, één pot nat

September komt eraan. Het televisie- en streamingseizoen begint, de binge-tic ligt op de loer. Voor het zo ver komt toch snel dit stuk van Carolina Trujillo lezen. Zij ziet zware overeenkomsten tussen drugsverslaving en bingewatchen.

‘Net als drugs zijn series geestverruimend, een vlucht uit de werkelijkheid.’ Dat schrijft Carolina Trujillo. en ze weet waarover ze het heeft: ‘Ik ben een aantal keer verslaafd geweest. In alfabetische volgorde: alcohol, cocaïne, nicotine en wiet. Ook lsd en xtc nam ik ooit in hoeveelheden die het amateurniveau overschreden. Om die reden blijf ik ook weg bij langlopende dramaseries. Ze vertonen te veel overeenkomsten met drugs, al zou ik het verlangen naar een volgende aflevering nooit gelijk willen stellen met het hunkeren naar een shot van iets dat naast geestelijk ook lichamelijk verslavend is. Daarmee zou ik alle drugsgebruikers die ooit afkickten tekortdoen en dat zijn er veel.’

Ik begrijp wat ze zegt, meer nog: ik herken wat ze zegt. U?

22 augustus 2023 Hoe een supermodel geen rolmodel is

De supermodellen uit de jaren negentig krijgen een reünie op de cover van het septembernummer van Vogue. Er is applaus, maar vooral veel kritiek. Iconen worden blijkbaar nooit ouder.

Cindy Crawford is 57, Linda Evangelista 58, Naomi Campbell 53 en Christy Turlington 54. De vier supermodellen staan samen op de cover van het septembernummer van modeblad Vogue, traditioneel de modebijbel van het jaar. Het is een samenwerking van de Amerikaanse en de Britse uitgave. Een stunt is het, zo’n reünie van de vier die, samen met Claudia Schiffer en wijlen Tatiana Patitz, het modebeeld van de jaren negentig belichaamden. Denk maar aan de foto’s van Peter Lindbergh.

Het is een stunt die ook voor de vier niet zonder eigenbelang is. Binnenkort komt hun docureeks The supermodels uit op Apple TV, en dan is die hernieuwde belangstelling natuurlijk mooi meegenomen. Een stunt waarmee Vogue ook graag uitpakt op de sociale media. Het magazine deelde de cover op Instagram en daar ging het beeld van de vier vrouwen, geshoot door de Braziliaanse fotograaf Rafael Pavarotti, al snel een eigen leven leiden.

Naast de honderdduizenden likes en enthousiaste kreten over hoe ‘iconisch en supericonisch’ het allemaal niet is, ontspinnen zich heftige discussies over het, laat ons het even eufemistisch formuleren, ‘gebrek aan authenticiteit’. Te veel photoshop, te veel retouches, te veel make-believe. ‘Met de juiste belichting en tonnen photoshop kan je iedereen het eeuwige leven geven. Het is alsof ze nooit ouder zullen worden en ze hun schoonheid en lichaamsbeeld uit 1991 eeuwig met zich mee moeten zeulen. Fuck it. Geef me de foto’s met de rimpels, met een glimlach waarin de wijsheid van hun jaren doorschemert’,klinkt het bijvoorbeeld op de Instagrampagina van het modekritische Diet Prada. Iemand anders vraagt zich nogal hoogdravend af: ‘Als we deze iconische godinnen al niet toelaten om hun echte authentieke schoonheid te tonen zonder hun identiteit uit te wissen met een obscene hoeveelheid photoshop, hoeveel hoop is er dan nog voor de rest van ons?’ Die verwijzing naar hun identiteit is niet onbelangrijk. Het zijn net die topmodellen die in de jaren tachtig en negentig van modellen niet langer blanco canvassen maakten, maar dat ze individuen werden, persoonlijkheden, sterren zelfs. ‘Persoonlijkheden,’schrijft Vanessa Friedman in The New York Times, ‘met gelaatsuitdrukkingen en levenservaringen die sporen – plezier, zorgen, boosheid – nalaten in iemands gezicht. Deze vrouwen waren ooit pioniers van een nieuw type schoonheid. Laten we hopen dat ze dat opnieuw kunnen worden.’

Ook Alexandra Shulman, de voormalige hoofdredacteur van de Britse Vogue, schrijft haar onbegrip en ergernis van zich af in een column in The Mail on Sunday. Met dezelfde bottomline: waarom in godsnaam moesten deze vrouwen tot plastic versies van zichzelf gemaakt worden, gekleed in trieste zwarte rouwkleren, en door een retoucheprogramma gehaald worden om er dan uit te komen als een cartoonversie van hoe een glamoureuze oudere vrouw er zou kunnen uitzien?’

Vragen worden er ook gesteld bij Linda Evangelista, die een jaar geleden in Vogue getuigde over haar trauma en verminkingen na een mislukte verjongingsingreep met Coolsculpting, maar waarvan niets te zien is in de shoot. Raar is dat niet, want toen had ze al verteld hoe make-upartiesten plakband en andere trucjes gebruiken ‘om een fantasie te creëren en de werkelijkheid uit te wissen’.

Wijn en bloemen

De hele discussie is een echo van de discussie die al eeuwen lijkt te woeden: ouder worden en hoe lastig dat te verzoenen is met ons (of toch sommigen onder ons) zelfbeeld, maar ook hoe weigerachtig media en reclame zijn om in hun beeldvorming die realiteit te volgen. Toevallig deed ook net deze week actrice Charlize Theron er haar zeg over in Allure Magazine, over hoe in Hollywood mannen met het ouder worden gezien worden als een fles wijn die alleen maar beter wordt en vrouwen als bloemen die hun blaadjes verliezen. Ze wil zich explicieter afzetten tegen de dubbele standaarden en de leeftijdsdiscriminatie van vrouwen van boven de veertig in Hollywood. In dat verband bekent ze nog: ‘Soms vragen mensen me verbaasd wat ik met mijn gezicht gedaan heb. “Een facelift?” Ach, neen, mijn gezicht is gewoon ouder geworden.’

Theron verwijst naar haar reclamecampagne voor Diors parfum J’adore waarvan ze al jarenlang het gezicht is, en waarvoor elke paar jaar een nieuwe foto gemaakt wordt. Daardoor ziet zowel zij als het publiek haar verouderingsproces bijna publiek gedocumenteerd op de affiches in het straatbeeld. Daarentegen, als we zelf zo’n affiche voorbijlopen, geloven we toch nooit dat de vrouw die we zien de echte Charlize Theron is. Je ziet een gouden prinses, een goddelijk icoon, een fantasie, een leeftijdloos en gevoelloos wezen dat uit het brein van een computer lijkt te komen. Een rol die ze speelt. Een cartoonversie van een vrouwbeeld dat in iemands nachtelijke fantasie geboren is.

Net zoals Alexandra Shulman hierboven een cartoonversie van de supermodellen ziet in de bewuste Vogue-cover. Misschien zit daar trouwens de verzachtende omstandigheid voor die bizarre Vogue-foto? Als je vrouwen zo hard wijsmaakt dat ze een icoonstatus hebben, moeten we er misschien ook niet van verwachten dat ze ons, gewone wezens in de straat, met het ouder worden plots wel identificatie- en rolmodellenvoer aanreiken?

Iconen krijgen geen hangwangen en bingo-armen. En tja, het is nu ook niet dat wij ons met een twintigjarige Linda Evangelista konden identificeren toen we twintig waren. Misschien zijn het gewoon altijd cartoonfiguren geweest? Supermodellen en Vogues zijn nu eenmaal eerder droommateriaal dan representatiemateriaal geweest. Ver van de echte wereld. Een bubbel.

Dat zegt ook het Belgische model Hannelore Knuts in Het Nieuwsblad: ‘In élk artikel over modellen wordt de modewereld beschuldigd. Ik vraag me af wat ons dat bijbrengt. Wij kunnen ook nooit goed doen. Te dun is niet goed, maar te dik is ook niet goed, want dat is niet gezond. In die nieuwste Vogue getuigt Campbell dat ze geshamed werd toen ze buiten wandelde bij de AA. Maar toen ze drugs nam, moest ze het evengoed ontgelden. Natuurlijk is bodypositivity fantastisch en hebben we nood aan diverse schoonheidsidealen. Natuurlijk is schoonheid veel meer dan de perfecte jukbeenderen en heupomtrek die ik heb.’

‘Op Instagram volg ik tal van modellen en influencers met een beperking om mijn eigen bubbel te doorprikken. Maar kunnen we stoppen met enkel Vogue of supermodels de schuld te geven van de consumptiemaatschappij die ons niet goed in ons vel doet voelen? In welk opzicht zijn modebladen anders dan bladen met mooie wagens of horloges? Laat ons stoppen met viseren en naar binnen te kijken om ons beter te voelen.’

22 augustus 2023 Klinisch psycholoog Dasha Kiper: ‘Ons hoofd is niet gemaakt om te zorgen voor een geliefde met dementie’

Als u het interview met Dasha Kiper nog niet las, doe het dan nog. Het gaat over omgaan met dementie en dementieblindheid. Geen vrolijk onderwerp, wel een heel erg inzichtelijk gesprek.

Collega Sarah Vankersschaever praatte met de Amerikaanse klinisch psycholoog Dasha Kiper. Zij verdiepte zich in dementie, maar raakte gefascineerd door de mensen aan de zijlijn: de mantelzorgers. Een belangrijk punt dat ze in het gesprek aanhaalt, is de communicatie tussen verzorger en dementerende, en de struikelblokken daarin. Zelf bleef ik hangen bij dit citaat omdat ik het me ergens wel kan inbeelden: ‘pas als het geheugen wordt aangetast, ga je beseffen hoeveel gedeelde logica aan spontaniteit ten grondslag ligt. Het is aartsmoeilijk om redelijk te blijven in je contact met iemand die voortdurend irrationeel gedrag stelt. Doorgaans kopieer je dat ­gedrag als mantelzorger gewoon: je wordt kwaad, verdrietig, verward, je ontkent, verzet je, vat symptomen persoonlijk op … Van een gezond brein verwachten we redelijkheid, te allen tijde, dus als een mantelzorger er niet in slaagt om de ziekte te aanvaarden, zich daaraan aan te passen en om een ‘gezonde’ manier van samenleven te vinden, ervaart hij dat als een persoonlijke tekortkoming.’In dat verband heeft ze het ook nog over ‘dementieblindheid’: ‘Het beste voorbeeld is een uitspraak die ik vaak hoor van mantelzorgers: “Ik begrijp niet dat ik het niet zag aankomen …” ‘

20 augustus 2023 Help, ik haat smalltalk

© Johan Dockx

Diepgaande gesprekken hebben een opstapje nodig, en dat is smalltalk. Je vraagt niet meteen naar iemands diepste zielenroerselen als je elkaar niet eerst wat hebt afgetast. Alleen, vindt collega Josephine Dapaah, is smalltalk zo vreselijk vervelend.

Josephine Dapaah

Een netwerkevent. Een nieuwsjaarsdrink op je werk. Een receptie waar je alleen de gastvrouw- of heer kent. Je buurman op het vliegtuig. Bij de kapper of bij de bakker. Smalltalk is overal en vergeef me, maar ik kan hem niet verdragen. En dat heb ik overigens nooit gekund. Niet dat ik een asociale ijskoningin ben. Integendeel. Mocht mijn hart het plots begeven, dan weet ik vrijwel zeker dat mijn naasten mijn onhebbelijkheden zullen verbloemen met lofwoorden als spontaan, sociaal, vlot en misschien wel vermakelijk. En toch krijg ik het telkens benauwd als ik weet dat er weer een rondje oppervlakkig gezwets gepland staat.

Zo was ik laatst op vakantie in IJsland. Niet in besloten gezelschap. Het was een groepsreis waartoe ik me had laten overhalen door een vriendin. ‘Dat onheil heb je over jezelf afgeroepen’, denkt u nu misschien. Vanzelfsprekend zijn nieuwe ontmoetingen deel van zo’n groepservaring. En daar keek ik oprecht naar uit, maar in al mijn enthousiasme had ik welwillend genegeerd dat kennismakingen beginnen met rudimentaire smalltalk. Eerst even de tenen in het water, dan zachtjes onderdompelen. Helaas, ik ben het type dat ofwel liever springt of rustig aan de kant blijft. Alles of niks.

Terwijl ik me boven de nevelen Caspar David Friedrich waan, dringt zich een merkwaardig dilemma op. Blijf ik op kop met een kleine maar fanatieke groep wandelaars die in stilte de buitenlandse vulkaanlandschappen bestijgt? Of ga ik op in het grotere, iets tragere gezelschap? Vooraan kan ik ongestoord doorwandelen, zonder dat ik onverwijld in een gesprek beland waar ik misschien helemaal geen zin in heb. Sluit ik aan bij het grotere gezelschap, dan ga ik een stukje trager, maar leer ik nieuwe mensen kennen. Nieuwsgierig als ik ben, werd het een beetje van beide. Bovendien willen we toch allemaal leuk worden gevonden?

Geheel volgens de ongeschreven conversatiewetten toonde ik interesse in de medereizigers die – de ene al spitsvondiger dan de ander – belangstelling toonden voor mijn wie-wat-waarom. ‘Vanwaar ben jij? Amai, chance met het weer, hè? Fervente wandelaar? Wat doe jij in het dagelijkse leven? Wat brengt je hier? Heb je een partner? Kinderen? Huisdieren? Wat vind je van het eten hier?’ Hemeltjelief. In de prietpraatarena is werkelijk niets te oppervlakkig. Want daar hoog in de bergen realiseerde ik me twee dingen: smalltalk is een kunst. Een die maar weinigen goed beheersen. Bovendien kon ik me niet van de indruk ontdoen dat sommige mensen hun toevlucht zoeken tot smalltalk als de stilte ongemakkelijk wordt.

Niet voor niets

Antropoloog Bronislaw Malinowski schreef honderd jaar geleden al dat ‘voor een natuurlijk mens het zwijgen van een ander geen geruststellende factor is, maar juist iets alarmerends en gevaarlijks’. En dat we banale gespreksonderwerpen zoals het weer aangrijpen om ‘over de vreemde en onaangename spanning heen te komen’. Kortom, smalltalk dient een doel. Naast ijsbrekers zijn die schijnbaar banale conversaties de fundamenten waarop we relaties bouwen.

In haar boek Talk: the Science of conversation and art of being ourselves vergelijkt Alison Woods Brooks een geslaagde conversatie met een piramide, waarin koetjes en kalfjes de onvermijdelijke basis vormen voor meer diepgaande interacties. Ik ken de codes. Maar in die verplichte conversatienummertjes voelt het vaak alsof ik mezelf verlies. Alsof ik ironisch genoeg niet echt mezelf kan zijn. Want de echte ik heeft weinig op met frivool getater en flauwe mopjes. Natuurlijk lach ik graag, maar is dat echt het beste wat smalltalk ons te bieden heeft? Ik wil wel weten hoe je kat heet, maar wat die het liefst eet, kan me weinig schelen.

Vertel me liever over je vurigste onvervulde wensen, je grootste dromen en diepste angsten. Is het niet door dieper te graven dat innige connecties een kans krijgen? Om die persoonlijke gesprekken te voeren, heb je enerzijds een feitelijk kader met achtergrondinformatie nodig en moeten beide gesprekspartners zich goed voelen bij elkaar. En dat vraagt geduld. Maar laat ons wel wezen, alle geduld is eindig.

Volgens Brooks blijven we te vaak nodeloos lang hangen in die initiatiefase. ‘Dan sta je daar een kwartier over het weer te praten en probeert iedereen uit het gesprek te ontsnappen.’ Hoe zwier je dan sierlijk van de beleefde flauwekul naar boeiende levenservaringen? ‘Bekijk het als een schattenjacht’, zegt Brooks. Vraag die ene collega die je tegenkwam in het theater wat hij of zij van de opvoering vond, wat zijn of haar favoriete scène was. ‘Het is de snelste weg naar de top van de piramide, omdat hun emotionele beleving dan ter sprake komt’, duidt Brooks. Als je het zo bekijkt, lijkt smalltalk een kunst die je kan leren. Een sport waarvoor je kunt trainen. En als je niet in vorm bent? Hou het simpel en verontschuldig jezelf. Of laat die groepsreis voor wat ze is.

