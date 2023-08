Vlaams Agentschap over tuin Loones: ‘Percelen liggen in VEN- en habitatrichtlijngebied’

N-VA-kopstuk Sander Loones spreekt op sociale media tegen dat zijn tuin in Koksijde beschermd natuurgebied is. Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos is formeel: ‘De percelen liggen wel degelijk in VEN- en habitatrichtlijngebied’.

Er is een klacht ingediend tegen N-VA-kopstuk Sander Loones voor het beschadigen van natuurgebied ten voordele van een gazon en een tuinpaviljoen, zo rapporteerde De Standaard donderdag. De Vlaamse Natuurinspectie opent daarover eerstdaags een dossier, de lokale schepen van Ruimtelijke Ordening spreekt over ‘een bouwinbreuk in een delicate zone’.

Op sociale media reageerde Loones dat ‘onze tuin helemaal geen waardevol natuurgebied is’. De Standaard informeerde zich in de aanloop naar het artikel al grondig bij het Vlaams Agentschap Natuur en Bos. De overheidsdienst reageerde toen dat ‘de percelen gelegen zijn in een speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn en inderdaad ook VEN-gebied’. Dat bevestigt het Agentschap vandaag opnieuw formeel en dat blijkt ook uit de geografische overheidsinformatie op Geopunt die voor iedereen vrij toegankelijk is. Die aanduiding van Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) staat voor de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen.

Natuur en Bos gaf in 2015 wel een gunstig advies voor de verbouwing van het huis van Loones op het perceel, maar ‘mits naleving van een reeks voorwaarden met betrekking tot het gebruik van invasieve exoten, maar ook zonder extra verharding behalve oprit en paden tegen de woning’. Daar hield Loones zich niet aan. Hij nivelleerde een deel van het VEN-gebied voor een gazon en zette er daarna ook een tuinpaviljoen op. Loones omschrijft het bouwwerk als een serre, maar hoe dan ook betekende dat een verharding van het domein. Om dat te mogen doen, is een officiële ‘ontheffing’ nodig van Natuur en Bos en die vroeg Loones nooit aan. Zo’n ontheffing is heel onwaarschijnlijk in VEN-gebied, zo stipte de Vlaamse Natuurinspectie eerder al aan.

De gekleurde stip duidt de woning en de tuin aan van Sander Loones. — © Google Maps