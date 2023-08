Het menselijk Y-chromosoom heeft een complexe structuur, met veel meer herhalingen dan de andere 23 chromosomen, en was daarom technisch moeilijk te ontrafelen. — © getty

Het Y-chromosoom, dat het mannelijk geslacht bepaalt, was het ontbrekende stukje in de kaart van het menselijk genoom. De code van 62 miljoen bouwstukjes is gekraakt.