Economische groei met een ecologische prijs

In de meer dan vijftig jaar dat hij al op het Indonesische eiland Sulawesi leeft, was een gebrek aan werkgelegenheid steeds de norm, zegt Jamal. Zes jaar geleden kwam daar verandering in met de komst van een grote Chinese smelterij voor nikkel. Indonesië zit op ’s werelds grootste voorraad nikkel, een essentiële grondstof voor onder andere de productie van batterijen voor auto’s. Door een exportverbod van de ruwe grondstof in te voeren, trok het land buitenlandse investeerders aan, niet het minst vanuit China. De economie kende er een grote boost door. De economie in Sulawesi draait nu volledig op nikkel. Jamal vond werk in de bouw van huisvesting voor arbeiders die van ver naar Sulawesi kwamen. Maar door die groei betaalt de regio een prijs. De luchtkwaliteit ging er zodanig op achteruit dat inwoners op de slechtste dagen niet zonder masker kunnen rondlopen. Ook de landbouw ondervindt de gevolgen van de industrie en zijn afvalproducten.