Hoe deze Barbiezomer een lesje voor mijn kinderen werd

In een zuurstokroze trui trok ik die zaterdagavond naar de bioscoop in Brussel, met naast mij een al even roze dochter van bijna 12 en een beachblond jongetje van 9 met een fijn gevoel voor humor. De halve zaal bleek voor roze te hebben geopteerd, en dat schiep warempel een band, genre: ‘Hey, het is dik oké om van Barbie te houden, ook al is het een pop met onrealistische maten, of ook al heb je er zelf nooit mee gespeeld.’ Zelf was ik altijd meer van het tomboy-type, mijn dochter heeft wel een Barbiegirl-fase gehad. Maar dat maakt dus niet uit. Allebei namen we even trots deel aan die pink parade.

Twee uur later zat ik omvergeblazen in mijn stoel. Geweldig vond ik het hoe de film duwt waar het pijn doet en erin slaagt om mensen aan het denken te zetten. Maatschappijkritiek is vandaag al snel zélf het voorwerp van kritiek. De slimme, gelaagde humor van Greta Gerwig is een geniale zet gebleken om toch een thema aan te kaarten bij een heel breed publiek.

Barbie de huisvrouw

In de dagen en weken nadien sijpelde druppelsgewijs het besef binnen dat ik niet de enige was die er zo over dacht. Ik zag verschillende vrouwen met Barbie-T-shirts in het straatbeeld. Ik belde aan bij een buurvrouw en ze is volledig in u-weet-wel-welke-kleur. Ik kreeg een bericht van een vriendin in ons vrouwengroepje: ‘Oproep aan de bevolking: elke zichzelf respecterende vrouw moet naar de Barbiefilm gaan kijken (met haar dochters). Way to go, girls!’ Ze heeft gelijk. De publieke opinie raakte niet uitgepraat over Barbie, ik hoorde veel lof en ook veel kritiek. De film zou antimannen zijn, de film zou negeren dat het patriarchaat onlosmakelijk verbonden is met white supremacy, of hoe feministisch de film ook bedoeld is, uiteindelijk winnen de multinationals (Mattel, Birkenstock, …) en dus het kapitalisme.

Ik hoorde sommigen mopperen over de invulling van Barbieland, waarin elke barbie een succesvolle carrière heeft. Barbie is piloot, dokter, advocaat of president, maar zeker geen – ik gebruik het woord niet toevallig – huisvrouw. Ook geen moeder. Meer nog: de zwangere barbie Midge was nog niet uitgebracht of werd al verbannen uit Barbieland, want barbies verdikken en bevallen niet. Barbieland wordt in de film voorgesteld als de tegenpool van het patriarchaat in de ‘echte wereld’, maar is net daarom al even hol en karikaturaal, aldus critici. ‘Want wat is dat voor een matriarchaat, waarin zwangere vrouwen niet mogen meedoen en weird barbies ergens ver weg op een heuvel moeten gaan wonen?’

Toch zie ik het anders. Met haar ‘stereotiepe barbie’ neemt regisseur Greta Gerwig de typische blonde bimbo-met-de-topjob op de korrel, tegelijkertijd is ze zo sympathiek dat iedereen haar wil/kan zijn of bevriend met haar wil/kan zijn. En de uiteindelijke verandering wordt bedacht en uitgevoerd door … Weird Barbie. Dus het is oké om anders te zijn, om niet in de pas te lopen. Barbie kán ook gewoon een huisvrouw zijn, ook op (overigens spuuglelijke) Birkenstocks kun je de wereld veranderen. Volgens mij is het daardoor dat veel moeders en huisvrouwen géén aanstoot nemen aan de film. Het Nederlandse Vogue ziet de film zelfs als een ode aan de moeders, vooral in de vorm van (bedenkster) Ruth Handler en Gloria, de moeder in de echte wereld.

Barbie de beweging

Nu, voor mij gaat Barbie al lang niet meer over de film alleen. De film heeft een zaadje geplant – in de westerse wereld weliswaar – dat in een bredere beweging past. Een beweging die zich uit in het straatbeeld, in het Spaanse vrouwenelftal voetbal – dat zonet het WK gewonnen heeft – dat rechtstaat tegen een toxische coach, in de ‘j’accuse’ van de Nederlandse politica Sigrid Kaag (D66), in het niet (langer) pikken van bullebakbaasjes en van ongelijkheid, in de vrouwelijke line-up van Pukkelpop (en de Barbieparty op het festivalterrein), in de jonge generatie die het recht opeist om te zijn wie ze zijn.

Barbie heeft alles in zich om de nieuwe #MeToo te worden. Het gaat trouwens niet alleen om vrouwen, he. ‘Hou van jezelf’ is een boodschap die evengoed bij de Barbiebeweging hoort. Het geldt niet in het minst voor Ken. Zijn zelfontplooiing is een mooie verhaallijn in de film: van alfamannetje vervelt hij tot een man met gevoelens. Alsof Greta Gerwig benadrukt dat mansplaining passé is en empathie helemaal in. Ik geef haar 1.000 procent gelijk, en ik voel het kantelen. We zijn er nog niet, maar ‘the times they are a changin’. Ik hoop vurig dat mijn kinderen mijn enthousiasme en strijdbaarheid delen.

Kendom

Terug naar die zaterdagavond in en na de bioscoop. Wanneer we de bioscoop uitlopen, zijn we met drieën even geestdriftig over de film. We huppelen de nacht in met onze roze outfits. Ik vraag aan mijn dochter of ze het door heeft, dat de film een aanklacht is tegen het patriarchaat in de ‘echte wereld’. Helaas. Het enige wat haar lijkt bezig te houden is het feit dat Barbie geen vagina heeft …

De zoon? Die wil zijn eigen Kendom starten thuis. Gelukkig kanaliseert hij zijn kenergy voorlopig in het meezingen van ‘I’m just Ken’ en is er veel plaats voor weirdo’s in zijn toekomstbeeld. Nog werk aan de winkel dus. Ik trek me op aan de boodschap van Ruth Handler: ‘Humans only have one ending, ideas live forever’. Ik blijf erin geloven. Wie nog denkt dat Barbie slechts een pop is, gaat nog opkijken!