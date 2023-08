Smak blaast samenwerking met klimaatactivisten op: ‘Een pijnlijke, persoonlijke beslissing’

Het Smak trekt de stekker uit een samenwerking met Extinction Rebellion. De klimaatactivisten zouden drie weken lang een plek krijgen in het Gentse museum, maar die wordt stopgezet nu blijkt dat ze een verkeersblokkade planden. Museumdirecteur Philippe Van Cauteren heeft het over een ‘vertrouwensbreuk’. Of gaat het om politieke druk? ‘Helemaal niet.’

De klimaatactiegroep zou drie weken lang een zaal van het Smak mogen gebruiken voor fototentoonstellingen, lezingen en workshops. Maar dat ze dinsdag in de media verklaarden dat er ook een blokkade van de R40 voorbereid ging worden vanuit het museum, schoot in het verkeerde keelgat. Smak-directeur Philippe Van Cauteren heeft de samenwerking woensdagavond stopgezet. Alle activiteiten worden meteen geschrapt. ‘Een honderd procent persoonlijke beslissing’, zegt Van Cauteren.

De voorbije dagen ontstond een polemiek rond de plannen. De Smak-directeur verdedigde de samenwerking in eerste instantie. ‘Ik ga Extinction Rebellion niet zeggen wat wel of niet kan’, klonk het dinsdag nog. ‘Wat ze daar precies gaan doen? Dat bepalen ze zelf.’

Maar toen wist hij nog niet dat de er een blokkade van de R40 gepland werd, zegt Van Cauteren nu. ‘Dat ik dat in de krant las, was voor mij nieuw. Persoonlijk voelde dat als een vertrouwensbreuk.’

Op de website van het Smak, die ondertussen aangepast is, werd tot woensdag nochtans aangekondigd dat er op 23 september een ‘geweldloze, burgerlijk ongehoorzame actie’ zou plaatsvinden. Extinction Rebellion blokkeerde in april nog urenlang de R40; ze verzamelden toen voor het Smak.

‘Ik wist dat er een actie gepland zou worden’, reageert Van Cauteren, ‘maar niet dat ze de R40 zouden bezetten. Een actie kan van alles zijn, maar de openbare orde verstoren vanuit het museum is moeilijk te verantwoorden.’

Schilderijen

Wat meespeelt is dat Van Cauteren eerder al acties van Extinction Rebellion in Europa verdedigde, zoals activisten die zich vast kleefden aan schilderijen. ‘Ik ben een van de weinige museumdirecteurs, internationaal zelfs, die zijn nek uitsteekt voor de klimaatactivisten. Dat is niet vanzelfsprekend.’

Maar het verkeer blokkeren en technieken trainen hoe je de politie zo lang mogelijk bezighoudt, is blijkbaar toch een brug te ver. ‘Ik stel de principes van Extinction Rebellion niet in vraag, anders zou ik nooit een lans hebben gebroken voor hen en ruimte ter beschikking hebben gesteld. Maar om samen iets tot een goed einde te brengen, is vertrouwen nodig. En dat is hier toch voor een stuk misbruikt.’

Sami Souguir (Open VLD), de schepen van Cultuur in Gent, kwam woensdag ook persoonlijk tussenbeiden met bezwaren over de actie. ‘Ik heb inderdaad meegegeven dat acties die de openbare orde verstoren niet echt te rijmen vallen met artistieke vrijheid. Het gaat hier nog altijd om een museum, he. Artistieke vrijheid is heilig voor mij, maar dit had nog weinig te maken met cultuur.’

Maar zowel Souguir, als Van Cauteren ontkennen dat de stopzetting van de samenwerking een gevolg is van politieke druk vanuit het Gentse stadhuis. ‘He-le-maal niet’, aldus Van Cauteren. ‘Wie mij een beetje kent, weet dat als we in iets geloven, we er honderd procent voor gaan.’

‘Ik heb al vluchtelingen laten slapen in het museum. Het standbeeld van Jan Fabre staat ook nog altijd op ons dak… Dit is geen beslissing onder politieke druk. Het is een pijnlijk emotionele beslissing die met teleurstelling te maken heeft.’

Tegen museum

Een woordvoerder van Extinction Rebellion bevestigt dat de activiteiten in het museum niet doorgaan. ‘Maar we gaan er verder mee aan de slag’, klinkt het. Of er acties gepland zijn tegen het Smak, is niet duidelijk. Maar de blokkade van de R40 op zaterdag 23 september gaat gewoon door, klinkt het.

Woensdag noemde de Gentse actievoerster Rebekka de polemiek ‘onbegrijpelijk’. ‘Overal in Europa zijn er bosbranden en overstromingen. Wij blokkeren de R40 niet omdat we dat graag doen. We doen dat omdat we bang zijn van zomers boven de 40 graden en falende voedselsystemen. Hoe ver moet het gaan voordat mensen met macht hun verantwoordelijkheid nemen?’

Van Cauteren heeft geen schrik dat de activisten zich tegen het museum zouden keren. ‘Het kan zijn dat er acties volgen, het zijn nu eenmaal activisten. Maar dan is dat zo. Ik zal met opgeheven hoofd naast hen gaan staan. Ik heb deze ochtend een lang gesprek gehad met een van de rebellen. We gaan verder in dialoog om te kijken wat we hier samen uit kunnen leren. Ik zie het als een goede oefening. Mijn sympathie en empathie voor Extinction Rebellion staan niet ter discussie.’