Vlaams Parlement valt over zwarte balken in Ineos-dossier

Vertrouwelijkheidsclausules in de afspraken met Ineos hinderen de parlementaire controle, blijkt uit een uitzonderlijk debat in het Vlaams Parlement. In de documenten die de commissieleden kregen, waren grote delen zwart doorgestreept.

‘Met de hand op het hart. Alles wat ik mocht delen, heb ik ook gedeeld. Maar ik ben met handen en voeten gebonden aan NDA’s (non disclosure agreements of vertrouwelijkheidsovereenkomsten).’ Minister van Economie Jo Brouns (CD&V) verontschuldigde zich vanmorgen bijna in de commissie Economie van het Vlaams Parlement.

De commissie kwam uitzonderlijk bijeen om te discussiëren over de toekomst van de ethaankraker die de Britse chemiereus Ineos in de Antwerpse haven wil bouwen, nu de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor het project heeft vernietigd. Maar de commissieleden kregen niet op alle vragen een antwoord. En in de documenten die ze ontvingen, waren bladzijden na bladzijden volledig zwart doorgestreept.

Ze zouden vertrouwelijke gegevens van het bedrijf bevatten, maar volgens de oppositieleden maken die doorgestreepte passages het hen onmogelijk om hun werk te doen. PVDA-parlementslid Jos D’Haese merkte op dat achter de zwartgemaakte passages bijvoorbeeld verwijzingen naar vergaderingen van het Vlaamse waarborgfonds Gigarant schuilgaan. Volgens hem zijn er documenten achtergehouden.

Voor Groen-parlementslid Mieke Schauvliege is het op deze manier onmogelijk om na te gaan of Ineos zich inschakelt in de energietransitie. Thijs Verbeurgt (Vooruit) merkte op dat er ook passages zwart zijn gemaakt die zouden gaan over de bestuurders van Gigarant, die van de Vlaamse regering eenontheffing van hun bestuurdersverantwoordelijkheid hebben gekregen. Daardoor dragen de bestuurders geen enkele verantwoordelijkheid als Ineos zijn leningen niet zou kunnen betalen en de banken gaan aankloppen bij Gigarant.

‘Het is essentieel dat het parlement onder strikte vertrouwelijkheid volledige inzage krijgt’, zei hij. ‘Kunt u het zich voorstellen dat in de begroting een post van 500 miljoen euro wordt ingeschreven en de regering zegt: vertrouw ons maar?’

Maar Brouns bleef erbij dat hij niet meer kon doen. ‘Zelfs tijdens deze vergadering heb ik opmerkingen ontvangen dat in deze commissie de vertrouwelijkheid is geschonden’, merkte hij op. Brouns had de documenten ter vertrouwelijke inzage gelegd in het Vlaams Parlement. Daar is in het parlement uit geciteerd. ‘Als wordt gesuggereerd om de wetgeving aan te passen om het parlement meer inzage te geven, valt dat te bespreken. maar we moeten wel oppassen. Vertrouwelijkheid van commerciële gegevens is belangrijk voor bedrijven.’

Jambon waarschuwt voor ‘ lose-losesituatie ’

Volgens minister-president Jan Jambon is er op de vergadering amper een beslissing genomen en zijn er geen notulen van. ‘Wij hebben het signaal gegeven dat dit project nog over het nodige draagvlak beschikt. Dat heeft niets te maken met het uitrollen van een rode loper, wel met respect voor wie zo’n belangrijk project op het getouw zet’, zei Jambon. Hij blijft erbij dat Ineos een cruciaal project is voor de Antwerpse haven, en dat verschillende andere landen ons daarvoor benijden, vanwege zijn bijdrage aan meer autonomie, verduurzaming en klimaatneutraliteit.

‘Dit wordt de properste ethaankraker van Europa. Als hij elders wordt gebouwd, betekent dat een lose-losesituatie. Dan komt hij ergens elders in de wereld en zal hij niet voldoen aan onze strenge regels.’

Intussen heeft Gigarant aan de Ineos-investering voor 75 miljoen waarborgen gegeven, van de maximaal 400 miljoen, zei minister Brouns. Minister-president Jan Jambon zei dat hij met Nederland aan tafel zal gaan zitten om afspraken te maken over de stikstofneerslag. Die op de Brabantse Wal, het Nederlandse natuurgebied waarover de Ineos-vergunning struikelde, is volgens hem minimaal.