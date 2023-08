China wil geen Japanse vis meer nu nucleair water wordt geloosd

Japan is donderdag gestart met het lozen van radioactief vervuild water na de kernramp van Fukushima in 2011. China schort daarom de import van Japanse vis en schaaldieren op. De Japanse regering heeft al gevraagd om de beslissing terug te draaien.

China schort de import van alle vis en schaaldieren uit Japan op met het oog op de voedselveiligheid, zo meldt de Chinese douane. De bedoeling is om ‘het risico op radioactieve blootstelling als gevolg van het lozen van gecontamineerd water in zee te voorkomen’.

Japan wil in totaal 1,3 miljoen kubieke meter afvalwater lozen dat opgeslagen werd in de kerncentrale van Fukushima. Het gaat om regenwater, grondwater en water dat nodig was om de kernen van de reactoren te koelen die zijn ingestort na de tsunami van maart 2011. Volgens Japan moet het water geloosd worden omdat de kerncentrale bijna de maximumcapaciteit bereikt heeft. Het zal minstens 25 jaar duren om al het nucleaire water in de oceaan te lozen.

Volgens China leverde Japan onvoldoende bewijzen over de veiligheid van de operatie. ‘Ook de betrouwbaarheid van het reinigingssysteem, de nauwkeurigheid van de gegevens over het gecontamineerde water, de impact op het mariene milieu en de menselijke gezondheid, en de effectiviteit van het monitoringsprogramma werd niet bewezen’, stelt het Chinese ministerie voor Buitenlandse Zaken.

Eerder stelde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat de lozing van het koelwater van de kerncentrale van Fukushima veilig is en slechts ‘verwaarloosbare’ gevolgen voor de omgeving zal hebben. Het water wordt zo verdund dat de radioacitiviteit niet stijgt boven 1.500 becquerel per liter, wat veel lager ligt dan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie voor drinkwater.

De Japanse premier Kishida heeft China ondertussen al verzocht om de importstop ‘onmiddellijk’ op te heffen.