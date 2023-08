Brics gaat uitbreiden met zes nieuwe landen

Het nieuws werd donderdagochtend bekendgemaakt op een persconferentie in Johannesburg, waar de politieke leiders van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika hun vijftiende Brics-top houden. Het is de eerste uitbreiding van de Brics sinds 2010, toen Zuid-Afrika bij de club van groeilanden werd gevoegd.

‘We hebben een consensus bereikt over de eerste fase van dit uitbreidingsproces en andere uitbreidingsfases zullen volgen’, zei de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa op de persconferentie. Wat enigszins verrassend is, want tot voor kort was daar weinig enthousiasme voor bij met name India en Brazilië.

Nieuw elan

Volgens Xi Jinping zal de historische uitbreiding de club van groeilanden ‘een nieuw elan’ geven en reflecteert de beslissing de ‘eenheid’ tussen de betrokken landen. De Braziliaanse president Lula voegde eraan toe dat het tijd is om de samenwerking tussen de opkomende landen te ‘revitaliseren’ nu er een risico is op nucleaire oorlog. En ook de Indiase premier Modi benadrukte dat zijn land ‘zal bijdragen tot het bouwen van een consensus over de toetreding van andere landen’ tot de Brics.

Vladimir Poetin tenslotte verklaarde via videoverbinding dat deze Brics-top zijn land zal toelaten om de interne banden binnen het nieuwe geopolitieke blok te verbeteren, net als de banden met de nieuwe leden. Hij repte met geen woord over de dood van Prigozjin, maar benadrukte wel dat Rusland ‘een betrouwbare partner’ zal blijven voor Afrika wat betreft de levering van voedsel en brandstof.

De toetreding van de zes leden geeft de Brics extra gewicht als de nieuwe toekomstige vaandeldrager van ‘the Global South’, zoals een grote groep opkomende economieën in Latijns-Amerika, Azië en Afrika zich graag noemen. Met name de toetreding van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Iran is economisch niet onbelangrijk. Samen met Brazilië vormen ze een groep van grote olie- en energieproducenten, wat het economisch belang van de Brics doet toenemen.

Vandaag gebeurt de meeste handel in olie nog altijd in dollars. Dankzij de toetreding van dit drietal krijgt de Brics een extra hefboom om dit soort handel in de toekomst in alternatieve lokale munten af te handelen. In de marge van de uitbreiding werd in Johannesburg ook bekendgemaakt dat de Brics een studie hebben besteld naar het mogelijke gebruik van een eigen munt voor hun onderlinge handel.