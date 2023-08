Kabinet-Vandenbroucke overlegt met Roemenië over kwaliteit diploma’s tandartsen

De Standaard meldde woensdag dat de Vlaamse Tandartensenbond vragen heeft over de kwaliteit van de Roemeense tandartsendiploma’s. Die zouden te koop zijn bij privéscholen in het land.

Als je als gediplomeerd tandarts uit het buitenland komt en in België wil werken, moet je diploma ook hier erkend worden. Voor landen binnen de EU bestaat er een mechanisme van automatische erkenning op basis van wederzijds vertrouwen met betrekking tot de diplomavereisten.

Mochten er zich problemen stellen met de kwaliteit van diploma’s, behoort het tot de bevoegdheid van de deelstaten. Als zorgverleners eenmaal actief zijn en er zich gaandeweg problemen stellen als het gaat over facturatie of over kwaliteit van de zorg, kan het federale niveau optreden zoals ook geldt voor andere zorgverleners. Dat gebeurt door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) of door de Toezichtscommissie.

‘We hechten belang aan de medische samenwerking tussen ons land en Roemenië. Een toenemend aantal Roemeense artsen en gezondheidszorgprofessionals werkt momenteel in België, net als in veel andere EU-lidstaten. Op die manier zijn we in Europa solidair met elkaar en helpen zorgverleners uit heel Europa het tekort aan gezondheidswerkers waarmee we kampen, te verlichten. Belangrijk hierbij is dat kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt altijd primeert’, aldus de mededeling.

‘We hebben contact gelegd met onze Roemeense collega’s, de gesprekken zijn constructief verlopen en er wordt aan oplossingen gewerkt om de kwaliteit en echtheid van tandartsdiploma’s te garanderen’, luidt het nog.