Biden ‘niet verrast’ over mogelijke dood Prigozjin: ‘Er gebeurt niet veel in Rusland waar Poetin niet achter staat’

De mogelijke dood van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin in een vliegtuigcrash in Rusland ‘zou voor niemand een verrassing zijn’. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd in een eerste reactie.

‘We hebben gezien wat er bericht is. Als dat wordt bevestigd, dan zou dat voor niemand een verrassing zijn’, verklaarde Adrienne Watson, de woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad van de Amerikaanse regering.

Ook Biden zelf reageerde dat hij ‘niet verrast’ is door het mogelijke overlijden. Verslaggevers vroegen hem of hij dacht dat de Russische leider Vladimir Poetin achter de crash zat. ‘Er gebeurt niet veel in Rusland waar Poetin niet achter staat’, antwoordde hij. ‘Maar ik weet niet genoeg om het antwoord te weten.’

In Kiev wordt de crash aanzien als ‘een signaal’ van president Vladimir Poetin aan de Russische elite. ‘De spectaculaire eliminatie van Prigozjin en de leiding van Wagner, twee maanden na hun poging tot staatsgreep, is een signaal van Poetin aan de Russische elites voor de verkiezingen van 2024’, zo reageerde Mykhailo Podoliak, een adviseur van president Volodmir Zelenski, op Twitter. Hij zei ook dat Prigozjin zijn eigen doodvonnis getekend had met de couppoging in juni. ‘Op het moment dat Prigozjin 200 kilometer voor Moskou halt hield, ondertekende hij zijn eigen doodvonnis’, zei hij tegen het Duitse blad Bild. ‘Poetin vergeeft niemand die hem bang maakt.’

De Amerikaanse geheime diensten hebben de dood van Prigozjin nog niet kunnen bevestigen. Ook het Kremlin heeft nog niet officieel gereageerd op de dood van de Wagnerbaas. Een Russisch onderzoekscomité heeft wel al gezegd dat ze een onderzoek starten naar de ‘criminele zaak’, terwijl de vliegautoriteit van de staat, Rosaviation, gezegd heeft een speciale commissie opgericht te hebben om ‘de omstandigheden en oorzaken van het accident te onderzoeken’.