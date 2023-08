Live | Scheppen Jambon en Brouns meer duidelijkheid over Ineos-fabriek? Volg het debat hier

Jambon: 'Cruciaal voor Vlaanderen'

Minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt de vernietiging van de omgevingsvergunning de grootste, meest vernieuwende energieproject in Europa 'een mokerslag'. 'Hier in Vlaanderen herbergen wij de grootste chemiecluster ter wereld, na Houston in de VS. Het is cruciaal deze energie-intensieve sector te verduurzamen en klimaatneutraal te maken.'

'Een investering van 5 miljard euro, daarvoor moeten we respect hebben. Ik zou dat ook hebben voor alle investeerders. Het is onze verdomde plicht om er alles aan te doen - mits respect voor de regels - om dit in goede banen te leiden.'

'In Vlaanderen moeten we versneld werk maken van een decretaal kader voor stikstof. Iedereen moet zo snel mogelijk juridische zekerheid krijgen, de héle Vlaamse economie. Over dat doel zijn we het eens.'

'Ik vraag de commissieleden ernstig te blijven als we discussiëren. Het gaat hier over waarborgen voor kredieten. Het is niet alsof we allerlei sommen cash uitdelen aan bedrijven zonder daarvoor dekking te hebben. We moeten alles juist uitleggen en niet moedwillig valse informatie verspreiden.'