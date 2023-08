Zware brand in Ranst legt hangars vol asbest in de as

Een zware brand legde woensdagavond gemeentelijke hangars in Broechem (Ranst) volledig in de as. Daarbij kwam ook asbest vrij.

De brand brak woensdag rond 19.30 uur uit in een enorme opslagloods met zes hangars in Broechem, een deelgemeente van Ranst. Het vuur ontstond in de eerste hangar en breidde bijzonder snel uit naar de hangars ernaast.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. De rookpluim was van zeer ver te zien, zelfs tot in Antwerpen en het Vlaams-Brabantse Meise.

De brand was sinds 1 uur volledig onder controle, de brandweer heeft nog een tweetal uur staan nablussen, zo meldde burgemeester Johan De Ryck (N-VA) vannacht. Twee brandweerlieden raakten lichtgewond. Door de brand werden vier loodsen vernield die de gemeente ter beschikking stelde aan verschillende verenigingen.

Bij de brand kwam ook asbest vrij, waardoor omwonenden het advies kregen om ramen en deuren gesloten te houden en zelf zo veel mogelijk binnen te blijven. Wie zelfgekweekte groenten heeft, wordt aangeraden die goed te wassen voor consumptie.

Het opvangcentrum van Fedasil dat tegenover de loods ligt waar de brand uitbrak, moest geëvacueerd worden. De bewoners worden opgevangen in gemeenschapscentrum Den Boomgaard.