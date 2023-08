Met de billen rood: twee dagen op de racefiets richting Rotterdam

Denk dat zeurend zitvlak even weg, en een tweedaagse rit op de racefiets richting Rotterdam is zelfs realistisch voor rookies. Twee tips: voed het mondje en neem het pontje!

Koffiebar Stoom op de Grote Markt in Vilvoorde vormt de startplaats van ons fietsweekend, oftewel retourtje Rotterdam, waarvan de helft met de fiets. Met de fiets naar een toffe stad rijden en per trein terugkeren is het beste van twee werelden voor citytrippers die van sport houden en sporters die van citytrippen houden. We worden uitgezwaaid door eigenaar Louis en klikken ons vast in de pedalen. ‘We’, dat zijn mijn vriend Bart en ikzelf. Hij heeft veel getraind, bij mij verliep de voorbereiding wisselvalliger. De uitgerekende 150 kilometer ligt wat buiten mijn conditionele comfortzone, maar hey, het is van begin tot einde plat.

Wat helpt, is dat ik onlangs de Nederlandse wieleranaliste (en ex-prof) Marijn de Vries interviewde. Toen ik zei dat ik niet kon klimmen, zei zij: ‘Tuurlijk wel. Misschien ben je niet even snel boven op de berg als ik, maar dat maakt jouw prestatie des te knapper.’ Sindsdien denk ik: yes we can. Marijn zal gelijk blijken te hebben, maar om 10 uur ’s morgens in Vilvoorde moet het allemaal nog gebeuren.

Vilvoorde torst geen al te beste reputatie op het vlak van natuur, toch slingeren zich een aantal groene fietsroutes en jaagpaden als verborgen parels door onze industriestad. De Brabantse kouters ken ik intussen, benieuwder ben ik naar alles wat achter Lier ligt. We bollen lekker langs de Zenne richting Mechelen, om in Sint-Katelijne-Waver een stuk spoorweg te volgen. Niet het spannendste deel, maar ideaal om erin te komen.

Vierdehands Eddy Merckx

Tussen Mechelen en Lier is het heerlijk fietsen langs de Nete, zeker als je fiets je vleugels geeft. Ik droomde al lang van een koersfiets, maar pas op mijn 40ste heb ik de stap gezet en kocht ik een vierdehands Eddy Merckx uit de jaren stillekes. Ik was meteen verkocht. Inmiddels wordt de Merckx vooral ingezet voor woon-werkverkeer en gebeurt het échte koersen met de oude koersfiets van mijn broer die ik cadeau kreeg: een ­Cube, krak dezelfde als de fiets van mijn vriend. Ze kochten hem samen na zijn fiets-ontmaagding. Wij zijn nu dus een koppel met matching bikes en stiekem vind ik het geweldig.

Onze rolverdeling is duidelijk: op de fiets is hij the leader en ik the gang. Om de 20 kilometer voedert hij me een power­snack in de vorm van een reep nougat. ‘Je moet eten voor je honger hebt’, klinkt het elke keer. Hij legt er, ietwat voorspelbaar, de pees op, maar ik voel me vandaag Marianne Vos, dus het deert me niet.

We rijden Emblem binnen, waar ik ooit een van mijn eerste reportages als jonge journalist maakte: het eerste voetbalveld van FC De Kampioenen lag in Emblem, maar op een bepaald moment moest het plaats ruimen voor een golfterrein en moest de VRT dus op zoek naar een andere draailocatie. In Oelegem, een deelgemeente van Ranst, vullen we onze drinkbussen. So far, so good. Het instant vakantiegevoel waar de Kempen garant voor staan is mooi meegenomen.

Van daaruit gaat het naar Schilde, waar we een heel stuk de Antitankgracht volgen. Het is, dat moet gezegd, een fantastisch stukje Vlaanderen om door te fietsen. Liefst met een gravelbike, maar al bij al ging het vlot met onze koersfiets, omdat het droog bleef.

Amateurdoping

We blijven ten oosten van Antwerpen richting Nederland rijden, via Brasschaat – helaas weinig te zien van het militair vliegveld – Kalmthout en Essen. Hier geeft onze fiets-gps aan dat we langs de baan moeten rijden, maar dan maken we kennis met een fenomeen dat je wel vaker ziet in onze contreien: een fietspad, à la limite fietssuggestiestrook, dat ineens – écht ineens – stopt. Boem patat, gedaan. En dan moet je dus op een steenweg rijden waar veel auto’s een loopje nemen met de toegelaten 70 kilometer per uur. Ik zit bijwijlen te trillen in mijn klikpedalen. Suggesties om de route hier aan te passen zijn dus meer dan welkom.

Soit, in Essen begint de maag serieus te knorren. Ik heb al een tijd in de mot dat mijn vriend het aantal gereden kilometers naar onderen afrondt, waarschijnlijk om me te verrassen, en ik blijk hem goed te kennen: voor de lunch in de Bakkersmolen in Essen deelt hij me triomfantelijk mee dat we toch al 76 kilometer in de benen hebben. En ook al zag ik het aankomen, het doet toch deugd om dat te horen. Nog een vierde te gaan vandaag.

Vanuit Essen rijden we de grens over naar Nispen. Hier begint Nederland en je ziet het onmiddellijk aan de kleinere, pittoreske huisjes en de boerderijen langs de kant van de weg. Wonder boven wonder gaat het nog altijd goed, ook wel omdat de tegenwind waar mijn vriend me al een week voor waarschuwt, uitblijft. Karma?

‘Hey, welkom in Roosendaal!’, roept een vrouw op de fiets als we in de grensstad toekomen. Om er meteen aan toe te voegen: ‘Maar jullie blijven hier waarschijnlijk niet?’ We antwoorden bevestigend. ‘Nou, hartstikke veel plezier in Rotterdam dan.’ Het valt op hoeveel mensen je spontaan aanspreken als je fietst, zeker met die matching bikes, heb ik de indruk.

Onze eindbestemming van de dag, Dinteloord, komt in zicht. Op vijf kilometer van de meet is mijn tank leeg. Ik heb het gehad, ik geef het toe. Mijn vriend dringt aan dat ik een gelleke eet, maar ik wil volhouden zonder amateurdoping. Niettemin ben ik aan het balen en vrees ik het ergste voor de volgende dag … We klokken uiteindelijk af op 107 kilometer die eerste dag, te wijten aan wat omwegjes die een haperende gps ons aansmeerde. Ik ben vooral blij dat ik mijn benen onder tafel kan schuiven. En dat het de volgende dag nog maar ‘40 à 50 kilometer is’, dixit mijn vriend.

Marianne Vod

Ik voel het meteen wanneer ik wakker word: mijn zitvlak gaat het zwaar te verduren hebben vandaag. Daar kan een stevig ontbijt helaas weinig aan verhelpen. ‘Doorbijten’, hadden de kenners – lees: vrienden en collega’s – me op voorhand gezegd, alsof er geen magische zalf bestaat voor beginnende fietsers met pijnlijke billen. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n zalf moet bestaan, alleen doet iedereen zijn stinkende best om de naam ervan voor mij te verzwijgen.

Na 11 kilometer fietsen zijn we in Willemstad, waar we een veerpont willen nemen. Alleen: we zijn te vroeg vertrokken, het pontje vaart pas om 11.30 uur. Gelukkig blijkt er een tweede (tijdelijk) pontje te varen, omdat de Haringvlietbrug hersteld wordt. O, wat hou ik van pontjes, dat heb ik al sinds ik de eerste keer Pluk van de Petteflet las, en het gevoel is nooit overgegaan. Op een pontje kun je lekker even uitrusten, iedereen is er gelijk voor de wet, de schipper is onze held en er hangt een bedwelmende combinatie van vrijheid en samenhorigheid. Ik ben pro veerpontjes.

Het gaat moeizaam vandaag. Marianne Vos is Marianne Vod geworden. De fietsinfrastructuur in fietsland Nederland is wél een genot, dat moet gezegd. Vanuit Willemstad naar Rotterdam rijden we kilometerslang op mooie fietspaden door Noord-Brabantse landschappen, om de stad binnen te komen via de parken en tuinwijken van de Rotterdamse banlieues. Telkens als ik meen dat we er bijna moeten zijn, blijkt het nog een paar kilometer doortrappen. Via de Feyenoord-buurt, de Ahoy en de Afrikaanderwijk komen we uiteindelijk toe aan de Erasmusbrug. Oef. Ik kan onze eindbestemming, die een beetje buiten het centrum ligt, al ruiken. ‘Zullen we straks met de fiets naar Katendrecht gaan?’, stelt mijn vriend voor. Ik kan niet snel genoeg antwoorden: ‘Neen. Ik kruip minstens één week niet meer op de fiets.’ Maar Rotterdam zelf? De max, natuurlijk.

Praktisch Afstand 150 kilometer leek een mooi rond getal om vanuit onze woonplaats Vilvoorde tot in Rotterdam te rijden. Uiteindelijk zijn het er 157 geworden. 107 op dag één, de rest op dag twee. Transport Wij hadden op voorhand een plaatsje gereserveerd in de fietswagon op de trein Rotterdam-Brussel. Er rijden meerdere rechtstreekse treinen per dag. Voor 5 euro extra zaten we in een eersteklascoupé, wat een welgekomen rust was in een volgepakte trein. Eten en drinken De bakkersmolen in Essen, op een steenworp van Nederland, bleek de ideale lunchplek onderweg. Een echte brasserie met een uitgebreide kaart en verzorgde borden, ijsgekoelde dranken, genoeg mayo bij de frieten, een springkasteel voor de kleinsten en alle nodige faciliteiten voor de (massaal) passerende fietsers. Je kunt er ook de bakkers­molen bezoeken.

In Rotterdam is er voor elk wat wils, maar wie net als wij houdt van natuurwijnen, moet zeker eens piepen bij Verward in de Hoogstraat. Ward serveert niet alleen topwijnen en -bieren maar ook lekkere kleine gerechtjes erbij. Hoog havermelkelite-, bionadebourgeoisie- of bakfietshipstergehalte, maar who cares na 157 kilometer fietsen?

Mogelijk valt resto De Rotonde aan de Goudsesingel een beetje in dezelfde categorie, maar opnieuw: het is het waard. Het zelfverklaarde ‘progressieve restaurant’ werkt uitsluitend met lokale groenten, is volledig vegetarisch en de warme gerechten worden bereid op een groot houtvuur. Zelden zo’n lekkere broccoli gegeten. Overnachten Wij opteerden om te logeren in Dinteloord, een grappig dorpje op 10 kilometer van ­Willemstad. Hotel-restaurant Thuis! is een eenvoudig en ietwat afgeleefd etablissement zonder veel luxe, maar met een groot terras. Vraag wel de kamer zonder puttekesgeur.

In Rotterdam hebben we de nacht door­gebracht in Mr. Lewis, een selfservicehotel waar je via een app moet inchecken. Dat was schoon en prima in orde, ook qua geur, maar voor ons lag het een beetje uit de buurt van waar we zijn wilden. Leve de ­(water)taxi! Must-see onderweg De Antitankgrachten in Schilde waren nieuw voor mij, maar heel erg de moeite.

Willemstad is een pittoreske, oude vestingsstad op de kruising van Volkerak en ­Hollandsch Diep.

In Rotterdam is er véél te zien, ik wilde zelf heel graag het enorme standbeeld van de zwarte vrouw in joggingbroek zien. Ze staat aan het Centraal Station, dus moeilijk te vinden was ze niet. En ja: indrukwekkend! (mju)

Alle afleveringen van deze reeks zijn te herlezen op standaard.be/fietsweekend