Kersensherbet met vanille

Het zusje van sorbet dat met room (melk kan ook) gemaakt wordt in plaats van met water. Het resultaat is fruitig en zacht, maar net iets minder rijk dan roomijs, perfect voor op hete zomerdagen dus. Wie liever plantaardig eet, kan gerust ook amandelmelk gebruiken.

Voor een 4-tal glaasjes

● 500 g ontpitte kersen

(uit diepvries kan ook)

● 250 ml room

● 200 g kristalsuiker

● 1/2 vanillepeul, het merg

● 1 citroen, het sap

● Ook nodig: blender

Bereiding

1. Breng de kersen op een middelhoog vuur aan de kook met het citroensap, de suiker en het vanillemerg. Laat enkele minuten zachtjes pruttelen zonder deksel op de pot en laat afkoelen. Mix fijn in de blender en zeef.

2. Meng er de room onder, giet in een laag bakje en zet in de diepvries. Hoe groter het oppervlak van de bodem, hoe beter: zo bevriest de vloeistof sneller. Schraap na 2 uur de ijskristallen los met een vork. Herhaal dit elk uur tot je de sherbet gaat serveren. De sherbet moet minstens 5 uur in de diepvries. Wie een ijsmachine heeft, kan de sherbet hier natuurlijk ook in afdraaien.

TIP

Meng voor een boozy twist een scheutje kersenlikeur onder de sherbet voor die de diepvries ingaat.