Britneys honden

Honden inzet

echtscheiding

Vorige week woensdag vroeg Britney Spears’ echtgenoot Sam Asghari de echtscheiding aan. Hoewel hij zei dat die vriendschappelijk zou verlopen, is er toch enige discussie over de honden. Asghari wil de dobermann die hij kocht om de zangeres te beschermen, zelf houden. Het stel heeft nog vier honden, waaronder een yorkshireterriër en een herdershond, maar die mag Spears houden.

De scheiding heeft nog een vervelend neveneffect: de biografie van Spears die in oktober verschijnt, zal dan al gedateerd zijn, want er staat geen woord in over het einde van de relatie en de scheiding. Spears probeerde nog de laatste hoofdstukken te laten aanpassen, maar de uitgever zegt dat het te laat is. ‘Ze gaf in juli haar definitieve goedkeuring.’ De twee waren zes jaar samen en trouwden een kleine twee jaar geleden.

Els De Schepper stelt tournee uit op doktersbevel

Ook geen fijn nieuws voor Els De Schepper: ze moet op doktersbevel een paar maanden rusten. Wat doe ik hier?, haar zestiende theatershow, zou eind deze week aftrappen, maar wordt met een jaar uitgesteld.

De Schepper en Ex-Katastroof-lid Stef Boers zouden een ‘talkshow on tour’ doen, met elke avond een andere bekende gast op het podium, plus liedjes en sketches. In maart deden ze al een succesvolle tryout met Slongs als mysteryguest. ‘Ik was er het hart van in, maar ik duik even het herstel in’, vertelt De Schepper in een filmpje op Facebook. ‘Maar het komt allemaal goed.’

Ben Affleck fan van Belgische brillen

‘Thank you Ben Aflleck for rocking Odette Lunettes!’ schrijft Eline De Munck op Instagram bij een foto waarop Affleck een zonnebril van haar merk draagt en er nog eens twee in de hand houdt. De Munck staat bekend om opvallende ontwerpen en grote modellen. Ze promoot de brillen zelf op sociale media én in het echte leven, maar heeft ook fans bij andere celebs – zo werd Marion Cotillard al met brillen van haar gefotografeerd. (tove, joro)