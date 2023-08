Dubbel zoveel Belgische gamebedrijven

De Belgische computerspelindustrie is in 2022 fors blijven groeien. Het aantal bedrijven actief in de sector steeg met ruim een vijfde tot 133, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie VGFB. In acht jaar tijd gaat het om een verdubbeling.

In de 133 Belgische gamebedrijven waren vorig jaar 1.085 mensen aan de slag. Het gaat om een toename met 16 procent.

Na een – onder impuls van de coronapandemie – heel vruchtbaar 2021 normaliseerde de omzet zich weer tot 85 miljoen euro. David Verbruggen, topman van zowel VGFB als de Vlaamse sectorfederatie Flega, wijst er bovendien op dat het gemiddeld twee jaar duurt om een game te ontwikkelen en dat de groei van de sector zich dus pas met enkele jaren vertraging in de omzet laat zien.

De sector tekent in alle gewesten groeicijfers op. Het gros van de ondernemingen – 90 (+18 procent) – bevindt zich in Vlaanderen. Die bedrijven telden vorig jaar 776 werknemers en waren goed voor een omzet van 70 miljoen euro.

De Vlaamse regering wil de sector verder ondersteunen. Zo waren er vorig jaar de oprichting van de incubator Flanders Game Hub en de verhoging van het projectbudget bij het VAF Gamefonds. De gamesector scoort wereldwijd ook met het succes van Baldur’s Gate 3 van het Gentse Larian Studios. (blg)