Uw woordenboek om de Ineos-saga te volgen

• Passende beoordeling

Nadat de raad voor vergunningsbetwistingen in juli de vergunning heeft vernietigd voor de bouw van Project One, een ethaankraker, moet de Britse chemiereus Ineos zijn huiswerk opnieuw doen. In haar oordeel stelde de raad dat de ‘passende beoordeling’ die Ineos had opgesteld, niet voldeed en de gevolgen van de stikstofuitstoot op een natuurgebied net over de grens met Nederland niet voldoende waren onderzocht.

Om de Natura 2000-gebieden (Europees beschermde natuurgebieden) te beschermen, moet bij elke vergunningsplichtige activiteit (zoals de bouw van een ethaankraker) worden nagegaan of er een negatieve impact kan zijn op die habitats. In het jargon heet dat een ‘passende beoordeling’, waarbij onder meer de impact van stikstofuitstoot wordt onderzocht. Te veel stikstof leidt tot een verschraling en verzuring van de bodem, waardoor bepaalde plantensoorten het moeilijker krijgen.

Ineos werkt nu samen met een studiebureau om de precieze uitstoot en impact met een ‘grondig onderzoek’ in kaart te brengen. Daarvoor zijn geen specifieke vormvereisten of vaste formats. Het bedrijf moet kunnen aantonen dat de bouw van de ethaankraker niet zal leiden tot een ‘betekenisvolle aantasting’ van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones. De bouw mag het bereiken de Europese natuurdoelen niet onmogelijk maken.

Ineos kan zich daarbij optrekken aan Porthos. Dat Nederlandse project om CO₂ op te slaan onder de Noordzee was eerder stilgelegd, omdat de stikstofimpact te weinig was onderzocht. Vorige week kreeg het alsnog groen licht, nadat een nieuwe en grondigere studie kon aantonen dat de impact van stikstofuitstoot tijdelijk en beperkt zou zijn.

• Stikstofdecreet

Toen de vergunning voor Ineos werd afgeschoten, wees Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) al snel naar het ontbreken van een stikstofdecreet. De Vlaamse regering hoopt met zo’n decreet juridische zekerheid te creëren voor toekomstige investeringen en vergunningsplichtige activiteiten, zoals de bouw van de ethaankraker. Ze wil dat wetenschappelijk laten onderbouwen door het de Vlaamse onderzoeksinstelling Vito.

Maar de vraag of dat überhaupt mogelijk is, verdeelt wetenschappers en juristen. Voor het gebruik van ‘drempels’ in zo’n decreet is gecontesteerd. De redenering is dat een vergunning kan worden uitgereikt als een project kan aantonen dat zijn stikstofuitstoot onder een bepaald percentage ligt. Niet iedereen gelooft dat zo’n generieke drempel voldoende wetenschappelijk kan worden onderbouwd, waardoor de impact van elk project toch apart zal moeten worden beoordeeld. Dat er in het voorstel tot decreet van de N-VA en Open VLD ook onderscheid gemaakt wordt tussen drempels voor de industrie en drempels voor de landbouw wordt door sommige juristen in vraag gesteld, omdat er volgen hen sprake is van discriminatie.

Over al die vragen hebben de regeringspartijen N-VA en Open VLD opheldering gevraagd aan de Raad van State. Die moet tegen begin oktober een advies afleveren, maar ook daar blijft de vraag of ze een duidelijk antwoord zal kunnen bieden.

• Ministeriële instructie

Door het ontbreken van een stikstofdecreet had Demir eerder al een ‘ministeriële instructie’ uitgevaardigd, waarin onder meer drempels voor stikstofuitstoot waren opgenomen. Zo’n instructie is geen wet, maar een soort omzendbrief van de minister aan de administraties. Aube Wirtgen, professor staats- en bestuursrecht, noemde ‘ministeriële instructies’ tegenover de VRT eerder ‘pseudowetgeving’.

Toen ze de vergunning voor Ineos goedkeurde, verwees Demir naar haar eigen ministeriële instructies waarin ook drempels waren opgenomen. Maar een ‘mathematische verwijzing naar de ministeriële instructie om het project goed te keuren’ volstaat niet, stelde de raad van vergunningsbetwistingen toen ze de vergunning vernietigde.