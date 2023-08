Giuliani geeft zich over aan autoriteiten in gevangenis Georgia: ‘Deze rechtszaak is een aanval op alle Amerikanen’

Rudy Giuliani heeft zich gemeld bij de autoriteiten van de gevangenis in Atlanta. Samen met Donald Trump en zeventien anderen staat hij terecht voor de mogelijke beïnvloeding van de verkiezingsuitslagen van 2020 in Georgia.

Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York en bondgenoot van Donald Trump gaf zich vandaag over aan de autoriteiten in de gevangenis van Fulton County. Een schokkend moment voor Giuliani. Als federale aanklager maakte hij naam met agressieve afpersingszaken, nu wordt hij zelf verdacht van afpersing.

‘Ik heb een goed gevoel hierover omdat ik de rechten van alle Amerikanen verdedig zoals ik zo vaak deed als advocaat van de Verenigde Staten’, zei Giuliani vanmorgen aan de verslaggevers in New York.

Giuliani staat terecht voor 13 aanklachten in de omvangrijke zaak in Georgia over fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020, waaronder afpersing, het afleggen van valse verklaringen en samenzwering.

De voormalige burgemeester betaalt een borgsom van 150.000 dollar. Iets minder dan de borg van Donald Trump; die betaalt 200.000 dollar.

‘Een aanval op alle Amerikanen’, noemt Giuliani de rechtszaak. ‘Als ze mij zoiets aandoen, kunnen ze dat ook bij jou,’ fulmineerde hij tegen de reporters nadat hij zich overgaf. De openbare aanklager van Georgia, Fani Willis, gaat volgens Giuliani de geschiedenisboeken in ‘omdat ze een van de grootste aanvallen op de Amerikaanse constitutie op poten zette.’

Hoewel Giuliani impliceerde dat hij aangeklaagd werd omdat hij ooit Trumps advocaat was, ontweek hij de vraag of hij spijt had van hun vroeger bondgenootschap: ‘Ik ben heel, heel vereerd dat ik in deze rechtszaak voorkom. Het is een gevecht voor onze levenswijze.’