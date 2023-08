Ronny Deila neemt twijfels weg: ‘Hans Vanaken is en blijft zeer belangrijk’

Club Brugge was jarenlang een habitué in de Champions League, maar moet nu voorbij Osasuna voor een plek in de groepsfase van de Conference League.

Het is drukkend heet in Pamplona. Zelfs na 20.30 uur, wanneer de wedstrijd afgetrapt wordt, geeft de thermometer meer dan dertig graden aan. ‘We hebben onze planning een beetje aangepast aan de hitte’, zei Club-coach Ronny Deila. ‘Normaal zouden we in Brugge trainen, maar nu doen we dat in Spanje, zodat we het toch eens zelf ervaren. Gelukkig is Osasuna deze temperaturen ook niet gewend.’

Maxim De Cuyper en Hans Van­aken zijn weer fit en inzetbaar, aldus Deila. De Noor vindt niet dat Vanaken op zijn dertigste zijn waarde verliest voor Club. ‘Hij is en blijft zeer belangrijk. Ik moet Hans niet leren voetballen, ik moet hem gewoon in de goede omstandigheden brengen, en dan komt alles goed. Als ik op een dag de man ben die Hans moet vertellen dat hij langer meetelt, zal dat betekenen dat ik hier zeer lang aan het werk ben.’

Deila is op zijn hoede voor Osa­suna: ‘Het is een fysiek sterk team met een goeie spirit en organisatie en een thuisreputatie. Het wordt een uitdaging om hier een goed ­resultaat neer te zetten.’

Negatieve reeks

Ook Genk probeert te overleven in Europa. Nadat het naast de Champions League en de Europa League heeft gegrepen, mikt het nu op een plekje in de groepsfase van de Conference League. Tegen het Turkse Adana Demirspor krijgt de vicekampioen een derde en laatste kans. ‘Het is tijd om de negatieve reeks te doorbreken’, zei aanvaller Yira Sor.

Union speelt om een ticket voor de Europa League. Als het in twee duels verliest van het Zwitserse FC Lugano, is er wel nog het vangnet van de Conference League. Union moet net als vorig seizoen uitwijken naar het Lotto Park van Anderlecht. Coach Alexander Blessin had het liever anders gezien. ‘Het is niet hetzelfde als het Dudenpark’, zuchtte de Duitser. ‘De sfeer is daar altijd fantastisch.’