Wat weten we over de vliegtuigcrash waarbij Wagner-baas Prigozjin mogelijk omkwam?

Een privévliegtuig met tien inzittenden is neergestort boven een weide in de regio Tver, 180 kilometer ten noordwesten van Moskou. Dat melden Russische autoriteiten via Telegram. Het zou gaan om een Embraer Legacy 600, een kleine ­zakenjet van Braziliaanse makelij. Alle inzittenden zijn om het leven gekomen.

De Russische persbureaus TASS , RIA en Interfax schrijven op basis van Russische luchtvaartautoriteiten dat Jevgeni Prigozjin, leider van huurlingenleger Wagner, op de passagierslijst stond.

Op videobeelden die op sociale media rondgaan, is te zien hoe een klein vliegtuig dat een vleugel lijkt te missen neerstort. Andere beelden laten brandende brokstukken op de grond zien. Verderop, in een schemerig veld, filmen Russische omwonenden brokstukken die lijken op een vleugel en een deel van de romp. Inmiddels zijn volgens de pers­bureaus tien lichamen ­gevonden .

Om 15.19 uur GMT maakte het verongelukte vliegtuig een ‘onverwachte neerwaartse verticale beweging’, zei Ian Petchenik van Flightradar24 tegen persbureau Reuters . Binnen ongeveer 30 seconden was het vliegtuig vanaf de kruishoogte van 10.000 meter gedaald tot ruim 2.000 meter. Voorafgaand aan de dramatische daling was er ‘geen indicatie dat er iets mis was met dit vliegtuig’ , aldus Petchenik. Tenslotte dook het vliegtuig met de neus bijna recht naar beneden gericht richting de aarde. Er was daarbij een grote rookpluim te zien.

Het persbureau AP bevestigt dat het gaat om een vliegtuig ‘dat eerder door Prigozjin is gebruikt’ . Op luchtvaartdata ziet het persbureau dat het vliegtuig woensdagavond opsteeg en enkele minuten later van de radar verdween.

Prigozjin zou woensdag van Afrika naar Rusland zijn gevlogen, samen met ‘al het commandopersoneel’ van Wagner.

Een ander nieuwskanaal claimt dat Prigozjin in een tweede vliegtuig zat . Voor zijn eigen veiligheid zou hij bij het gecrashte toestel zijn ingecheckt, om vervolgens bij het andere in te stappen.

Het persbureau Reuters ­bevestigt dat een tweede privéjet ‘die met Prigozjin in verband is gebracht’ rond dezelfde tijd in de lucht hing, en richting Moskou terugkeerde zodra het eerste toestel verdween. Het zou zijn geland op het Ostafjevo-vliegveld bij Moskou.

Volgens het aan Wagner gelieerde Telegramkanaal Greyzone is Prigozjin overleden. ‘Hij stierf als gevolg van de daden van Russische landverraders’ , schrijft de groep. Ook een ander kanaal dat Wagner claimt te vertegenwoordigen meldt Prigozjins dood. ‘Zelfs in de hel zal hij de beste zijn.’

‘De moord op Prigozjin zal catastrofale gevolgen hebben’ , staat in een ander bericht dat Grey Zone deelt. ‘De mensen die het bevel hebben gegeven, begrijpen de stemming in het leger en het moreel totaal niet.’