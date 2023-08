PS duwt problemen met Zuidstation van zich af

De onveiligheidsproblematiek in en rond het Zuidstation in Brussel creëert politieke zenuwachtigheid. Zo bracht premier Alexander De Croo (Open VLD) maandag al verschillende beleidsmakers samen. Het ging om de kabinetten van Binnenlandse Zaken, Justitie, Mobiliteit en Asiel en Migratie, maar ook het Brusselse Gewest, de gemeenten Anderlecht en Sint-Gillis en NMBS.

Concrete maatregelen leverde dat overleg niet op. Wel zou er gedacht worden aan de oprichting van een taskforce voor de aanpak van het probleem. Dat overstijgt hoe dan ook de slagkracht van het Brussels Gewest, oordeelt minister-president Rudi Vervoort (PS).

Ook andere PS’ers schuiven de bal door naar het federale niveau en trekken de parallel met Antwerpen, waar burgemeester Bart De Wever (N-VA) federale steun verwacht voor de aanpak van de narcoterreur in de havenstad – in tegenstelling tot de N-VA zit de PS wél in die federale regering. Een vraag van de groenen en de PS om het Brussels Parlement vroeger dan 18 september te laten samenzitten over de zaak, moet in die optiek geduid worden. ‘Daar kan de echte verantwoordelijkheid besproken worden. Want wat er in de Zuid- en Noordstations gebeurt, is het gevolg van een gebrek aan investeringen in de politie door de federale overheid, zeker tijdens de vorige regering van N-VA/MR’, verklaarde Ridouane Chahid, PS-fractieleider in het Brussels Parlement, woensdag bij La Libre.

Vervoort zelf zit volgende week vrijdag samen met buurtverenigingen over het drugsgebruik in verschillende wijken. Dit nadat tientallen buurtcomités Vervoort hadden aangemaand tot actie. Onder meer voor Groen is dat overleg too little, too late. ‘Overleg is goed, maar de comités vragen dringende actie. Wij steunen die vraag’, aldus Brussels Parlementslid Arnaud Verstraete.