Canada woedend op Meta over blokkeren nieuwsberichten

Instagram en Facebook blokkeren in Canada alle links naar nieuwsberichten uit protest tegen een nieuwe wet. Ook nieuws over de vernietigende bosbranden.Canadese politici zijn razend.

‘Het is onbegrijpelijk dat een bedrijf als Facebook bedrijfswinst belangrijker vindt dan te verzekeren dat lokale nieuwsorganisaties Canadezen kunnen voorzien van actuele informatie’, zei Canadees premier Justin Trudeau maandag. Vorige week vrijdag deed minister van Erfgoed Pascale St-Onge een oproep aan Meta, zoals het bedrijf achter Facebook en Instagram sinds 2021 heet, om de blokkering van nieuws op te heffen ‘voor de veiligheid van Canadezen’.

Sinds begin augustus laat Meta niet meer toe dat Canadese gebruikers links posten naar nieuwsberichten uit de Canadese media. Die blokkering is een protest tegen de in juni goedgekeurde Online News Act. Die wet, die nog niet van kracht is, zal Meta en Google verplichten om te onderhandelen met de Canadese nieuwsmedia over het betalen van een vergoeding om nieuwsberichten te gebruiken.

Meta heeft de wet ‘onwerkbaar’ genoemd. In mei schreef Nick Clegg, president global affairs bij Meta, dat de wet gebaseerd is op ‘een fundamenteel foute veronderstelling’. ‘Meta haalt er geen oneerlijk voordeel uit dat mensen links naar nieuws delen op ons platform. Het tegendeel is waar. Uitgevers kiezen ervoor hun inhoud te delen omdat ze daar voordeel aan hebben, terwijl het voor ons niet bijzonder waardevol is.’ Links naar nieuws maken minder dan drie procent uit van wat Canadese gebruikers op Facebook en Instagram zien, volgens Clegg.

Het bedrijf beweert dat het in de eerste plaats de uitgevers zijn die baat hebben bij het promoten van hun verhalen op Facebook en Instagram. ‘Mensen in Canada kunnen nog altijd toegang krijgen tot onlinenieuws door rechtstreeks naar de websites van de nieuwsuitgevers te gaan, mobiele apps te downloaden en zich te abonneren op hun favoriete uitgevers’, staat in een bericht dat Meta begin augustus publiceerde.

Op de kritiek van Canadese politici reageerde Meta dinsdag met een mededeling. ‘We maken sinds februari duidelijk dat het brede toepassingsgebied van de Online News Act impact zou hebben op het delen van nieuws op onze platforms’, schrijft Meta. ‘We willen blijven verzekeren dat mensen in Canada onze technologie kunnen gebruiken om contact te houden met hun geliefden en om toegang te krijgen tot informatie.’

Omzeilen

The New York Times beschrijft hoe verschillende organisaties in Canada de blokkering proberen te omzeilen. De stad Yellowknife kan op zijn Facebookpagina niet meer verwijzen naar een nieuwsbericht over de bosbranden op de website van zender CPAC, en moet dus zijn lezers opdragen om zelf het internetadres van CPAC in hun browser in te tikken.

Canada heeft zich geïnspireerd op de Australische News Media Bargaining Code. Ook in Australië heeft Facebook in 2021 een tijdje nieuws geblokkeerd. Europa heeft gelijkaardige wetgeving ingevoerd om Meta en Google naar de onderhandelingstafel met uitgevers te dwingen.

De twee internetreuzen hebben daarop gereageerd door het op een akkoordje te gooien met sommige uitgevers: die krijgen geld, maar dat geld is volgens de technologiebedrijven een vergoeding voor afzonderlijke diensten. Bij Google is dat de nieuwsdienst Google News Showcase, bij Facebook is het Facebook News.

Google en Facebook geven niet publiekelijk toe dat ze betalen voor links naar nieuws, de betaalde bedragen blijven meestal geheim.