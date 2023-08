Van Quickenborne misnoegd over gasten die tegen combi plassen op zijn verjaardagsfeest: ‘Degoutant en respectloos’

Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een zaak voor smaad aan de politie in de marge van een verjaardagsfeest van minister Vincent Van Quickenborne. Zijn gasten zouden tegen een politiecombi hebben geplast. De minister keurt het gedrag ‘ten stelligste’ af.

‘Als de politie een vaststelling heeft gedaan, dan moet dat correct opgevolgd worden. Het zou gebeurd zijn op de openbare weg. De minister zelf was daarbij niet aanwezig en keurt dit gedrag ten stelligste af.’ Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zit verveeld met een onderzoek naar smaad tegen politie in de marge van zijn vijftigste verjaardagsfeest bij hem thuis in Kortrijk. Daar strompelden drie gasten naar buiten om tegen een combi te plassen, schreef het Nieuwsblad en wordt bevestigd aan De Standaard.

‘Degoutant en respectloos’, distantieert Van Quickenborne zich. Op het moment van de feiten was er geen agent aanwezig in de combi. Die stond er ter afschrikking. Sinds september vorig jaar krijgt de minister politiebescherming na bedreigingen uit het drugsmilieu.

‘Er stond een camera op de combi gericht. Alle feiten staan dus op beeld. Het wordt dus geen zwaar onderzoek’, zegt parketwoordvoerder Tom Janssens.

Op het verjaardagsfeest waren er heel wat genodigden, waaronder kopstukken van de Vlaamse liberalen.