Els De Schepper moet theatertour jaar uitstellen door ziekte

‘Ik heb niet zo’n goed nieuws gekregen over mijn gezondheid’, vertelt Els De Schepper in een vier minuten durend filmpje op Facebook. ‘Ik geef normaal gezien altijd het beste van mezelf, maar dat gaat nu even niet’, zegt ze, zonder dieper in te gaan op de aard van haar gezondheidsproblemen.

Komend najaar zou haar zestiende show ‘Wat doe ik hier?’ touren door Vlaanderen. Maar die wordt nu verzet naar volgend jaar. ‘Ik was er het hart van in toen ik het nieuws kreeg’, zegt De Schepper. ‘Het was emotioneel en financieel geen makkelijk besluit.’

De Schepper sluit af met een vraag om begrip: ‘Ik hoop dat jullie mij willen steunen en een hart onder de riem willen steken. Dan gaan we nu voor een spoedig herstel.’ Wie al een ticket kocht, krijgt binnenkort bericht met een nieuwe datum.