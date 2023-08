Getuigenissen tonen aan hoe influencer Andrew Tate vrouwen misbruikte: ‘Maak slaven van die bitches’

Eerst verleidden de Tate-broers hun slachtoffers, daarna brachten ze hen naar een huis aan de rand van Boekarest waar ze seksueel uitgebuit werden. Met zowel fysiek als mentaal geweld zouden de vrouwen gedwongen zijn om in een hoog tempo pornografische content te maken die de broers distribueerden. ‘Nieuwe’ vrouwen zouden het huis niet zonder toestemming mogen verlaten, en alleen onder supervisie. Vrouwen getuigen ook dat hun inkomen uit pornografisch materiaal door de Tate-broers gecontroleerd werd, net zoals sommige van hun accounts en wachtwoorden op websites zoals Onlyfans en Pornhub. Dat staat in een samenvatting van het gerechtsdossier dat de BBC mocht inkijken.

De Tate-broers gaven de vrouwen ook ‘boetes’ als ze een te lange pauze namen of weenden tijdens een livestream. Een van de vrouwen had daardoor een schuld bij de broers van zo’n 4.000 euro.

Er zijn ook transcripties van gesprekken tussen een slachtoffer en Andrew Tate. Tate spreekt daarin over liefde en het huwelijk, maar geeft tegelijk bevelen, dreigt met verkrachting en uit beledigingen zoals ‘bitch’ en ‘hoer’, ook al vroeg het slachtoffer om die taal niet te gebruiken, aldus de BBC. Een van de slachtoffers zou hebben geweigerd om aan een orgie deel te nemen omdat ze geen seks wilde hebben met meisjes. ‘Ik kan dit niet doen zonder te drinken’, zei ze. ‘Wees niet saai. Ik wil zien dat je je onderwerpt aan mij. Zwijg, jij hoer, je zal doen wat ik zeg’, klonk het antwoord.

Slavenwerk

Ook uit een audiobericht uit 2020 blijkt hun controlerend gedrag. ‘Ik wil niet dat ze wachtwoorden hebben. Ik wil niet dat ze iets hebben’, zou Tristan Tate gezegd hebben over de toegang van de vrouwen tot de accounts op Pornhub en Onlyfans. ‘Ik wil hen niet vertellen dat ze Onlyfans hebben. Dat geld is voor jou en mij. Screw them …’. In dat audiobericht zou hij nog explicieter geweest zijn. ‘Ik ga deze bitches tot slaaf maken’, zou hij onder meer gezegd hebben. ‘Slavenwerk, minstens tien of twaalf uur per dag.’

De controversiële influencers staan in Roemenië terecht voor mensenhandel en bendevorming. ‘Ik vind het aangenaam om in een maatschappij te leven waar mijn geld, mijn invloed en mijn macht betekenen dat ik me niet aan de wet moet houden’, vertelde hij zijn fans online als antwoord op de reden waarom hij daar ging wonen. Andrew Tate wordt ook verdacht van verkrachting. Eerder had de rechtbank al bekendgemaakt dat de onderzoekers zeven vrouwen vonden die getuigen over hoe ze geëxploiteerd werden door de beklaagden. Een van de vrouwen beschuldigde Andrew Tate ervan dat hij haar twee keer verkracht had in maart 2022. Ze getuigden eveneens hoe ze geweld gebruikten als een vrouw weigerde om pornografische video’s te maken of vroeg om te vertrekken.

Onschuldig

Tate en co ontkennen alles. ‘Vandaag ben ik het. Morgen ben jij het. Niemand is veilig voor deze leugens’, postte Andrew Tate in juni nog op Twitter. In een hoorzitting zei hij dat het ‘niet de eerste keer is dat rijke mannen oneerlijk aangevallen worden’ en dat hij ernaar uitkijkt om onschuldig bevonden te worden. Een vertegenwoordigster van de broers ontkent ook nu weer alles. Ze beschuldigt de BBC van een gebrek aan onpartijdigheid en zegt dat er substantieel bewijs is van hun onschuld, zonder in detail te gaan.

Verwacht wordt dat de advocaten verschillende bewijsstukken zullen aanvechten. Het is dus mogelijk dat sommige van de bewijsstukken die de BBC kon inkijken niet-ontvankelijk verklaard zullen worden. Dat kan ook tijdens het proces zelf gebeuren als de verdediging meer context voorziet of de juistheid van de verklaringen betwist.