Radiozender Nostalgie wordt een beetje meer Play

Radiozender Nostalgie krijgt een voorzetsel: Play. Dat is een gevolg van het aandeel van 20 procent dat Play Media eerder dit jaar in de zender nam. De naamsverandering wil echter niet zeggen dat de radiozender plots helemaal in het teken komt te staan van televisiezender Play. Het blijft in de eerste plaats ‘een muziekzender met herkenbare, meezingbare klassiekers’. ‘Elk merk behoudt zijn eigen identiteit, maar we verbinden de verschillende Play-werelden met elkaar en kijken naar interessante opportuniteiten’, zegt Jeroen Bronselaer, ceo van Play, in een persbericht.

Dat vertaalt zich dit najaar in het gebruikmaken van elkaars infrastructuur en kruisbestuiving in de programmatie. Zo zal actrice Liesa Naert – die haar radiodebuut maakt op de zender – samen met Larissa Roose op zaterdagochtend een radioprogramma presenteren voor een livepubliek op Play Zuid, de evenementenlocatie en opnamestudio van Play in Antwerpen. In de gastenlijst van De playlist, een muzikale talkshow op zondag, vinden we Linde Merckpoel en Lynn Van den Broeck uit Celebrity Masterchef terug. Dat programma maakt binnenkort zijn debuut op Play4. Andere voorbeelden van die kruisbestuiving zijn een jaren 80-filmavond op de Play-zenders in de week dat Nostalgie muziek uit die periode brengt.

Opvallende transfers van Play naar Nostalgie zitten er niet bij. Bart De Raes komt overgevlogen van de Reyerslaan. De voormalige MNM-presentator zal het ochtendblok voor zich nemen en wisselt elke werkdag van sidekick: gaande van sportjournalist Yanko Beeckman op maandag, actrice en schrijfster Liesa Naert op dinsdag, zanger Gene Thomas op woensdag, influencer en televisiepersoonlijkheid Céline Van Ouytsel op donderdag en actrice en casting director Fleur Brusselmans op vrijdag. Anne Paulussen komt van Joe en krijgt de namiddag toebedeeld. ‘We gaan in de eerste plaats op zoek naar radiotalent’, zegt nethoofd Tom Klerkx. Hij sluit niet uit dat bekende Play-gezichten in de toekomst naast De Raes komen te staan in Team ochtend, als tijdelijke sidekick.

Hoofdpijndossier

In de metingen van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) schommelt Nostalgie rond 6 procent marktaandeel. Het is daarmee de derde commerciële radiozender van Vlaanderen, na Qmusic en Joe van concurrent DPG Media. Dat maakt de zender interessant voor Play Media, dat voorheen nog geen toegang had tot radio. Door het belang van 20 procent van Play Media-eigenaar Telenet in de zender, daalde het belang van Mediahuis (de eigenaar van deze krant, red.) van 75 naar 55 procent. Mediahuis blijft dus meerderheidsaandeelhouder. Nostalgie SAS, een onderdeel van de Franse mediagroep NRJ, is onrechtstreeks voor 25 procent aandeelhouder.

Mediahuis beheert daarnaast ook zusterzender NRJ. Dat is een hoofdpijndossier: de zender met populaire muziek wordt erkend als netwerkradio, maar voldoet volgens de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) niet meer aan de voorwaarden. In april schakelde NRJ na tegenvallende luistercijfers over naar 21 uur non-stop muziek, onderbroken door nieuwsuitzendingen. Alleen ’s middag werd nog live gepresenteerd. Dat is ondertussen niet meer het geval, sinds presentatrice Louise Alliet op bevallingsverlof vertrok. De VRM gaf NRJ tot 30 september de tijd om met een plan over de boeg te komen.