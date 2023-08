Vanaf vandaag kan je intekenen op een nieuwe staatsbon met een looptijd van één jaar. En die staatsbon wordt gegarandeerd een succes, want met een nettorente van 2,81 procent klopt ze de meeste klassieke spaarboekjes en termijnrekeningen. Drie banken openden het tegenoffensief al. Waarom lanceert de regering deze staatsbon? En wat betekent het voor de kleine spaarder?

Meer info over hoe je staatsbons kan kopen, vind je hier.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES? podcast@standaard.be

CREDITS Journalist Pascal Dendooven | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Evi Van Paemel | Eindredactie Yves Delepeleire | Audioproductie en muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere