Waals festival schrapt concert van Franse rapper Médine na antisemitische tweet

Rapper Médine lokte een rel uit met een tweet over actrice en schrijfster Rachel Khan, waarin hij haar betitelde als ‘resKHANpée’ die ‘aan de tafel van uiterst rechts eet’. Het woord rescapé(e) wordt onder meer gebruikt voor mensen die aan de shoah ontsnapten.

‘Ondanks de verontschuldigingen van de artiest, heeft een golf van soms haatdragende, soms evenwichtige reacties een hele polemiek veroorzaakt’, betreurt de organisatie van het festival Les Solidarités in een persbericht, waarin ze bekendmaakt dat rapper Médine vrijdag toch niet komt.

Het festival in Namen voelt zich het slachtoffer van een discussie over de artiest. Want, zo meent het festival, ‘we hebben altijd een familiaal karakter gehad, open voor diversiteit’. In samenspraak met de burgemeester en andere partners annuleert Les Solidarités het concert ‘met een zekere ontsteltenis, maar met als doel de gemoederen te bedaren’.

‘Het was een fout, dat erken ik’, reageerde de rapper zelf al op de ophef over zijn tweet. ‘Antisemitisme is een gif waartegen ik al lang vecht.’