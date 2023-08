F1-kampioen Max Verstappen scheurt veel te hard over de snelweg in peperdure Aston Martin en riskeert straf

Max Verstappens plezierritje met een Aston Martin Valkyrie zal hem allicht duur komen te staan. Op zijn sociale media postte hij een video waarin hij razendsnel over de openbare weg scheurt in Nice. Aan de hand van die beelden onderzoekt de Franse politie of hij de verkeersregels heeft overtreden.

De Red Bull-coureur zou volgens de krant Nice Matin 124 kilometer per uur gereden hebben in de Canta-Galet-tunnel, een zone met een snelheidslimiet van 90 kilometer per uur. Hij droeg bovendien een koptelefoon met noisecancelling. Hoewel die deel uitmaakt van de uitrusting van de raceauto, is het verboden op Franse wegen om die te dragen tijdens het rijden. Voorts is ook te zien hoe Verstappen de boordcomputer van de auto gebruikt.

Voor de overdreven snelheid kan de coureur een boete van 135 euro krijgen en zijn rijbewijs voor maximaal drie jaar kwijtspelen. Die boete kan nog oplopen als de andere overtredingen meegeteld worden.

Het Formule 1-seizoen wordt komend weekend hervat in Zandvoort. Verstappen hoopt voor eigen publiek zijn negende overwinning op rij te boeken. Lukt dat de huidige WK-leider, dan evenaart hij het record van Sebastian Vettel. De Duitser won, ook namens Red Bull, in 2013 alle negen wedstrijden na de zomerstop.

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel. Hij zegevierde al in Zandvoort in 2021 en 2022.

