Is advertentie voor glasbedrijf verkapte aankondiging nieuw album The Rolling Stones?

The Rolling Stones in Brussel, 2022. — © Geert Van de Velde

Een advertentie voor een ‘glasbedrijf’ in een Londense krant bevat bijzonder veel referenties naar The Rolling Stones. Fans hopen dat het een teken is dat er een nieuw album komt.

Is het reclame voor een klein bedrijfje dat ruiten herstelt, of de lancering van het 31ste studioalbum van een van de grootste rockgroepen ooit? Een advertentie in de regiokrant Hackney Gazette springt in het oog bij fans van The Rolling Stones. Een logo met een lettertype gelijkaardig aan dat van het album Some girls, een tekst bomvol referenties naar Stones-nummers en … een uitgestoken tong boven op de ‘i’ in het logo. Onderaan staat ‘est. 1962’, niet toevallig het jaar waarin de band het levenslicht zag.

© reuters

De advertentie belooft een ‘opening’ in september 2023. Vermoedelijk is dat de periode waarin Mick Jagger en collega’s met een nieuw album op de proppen zouden komen. Het zou het eerste album zijn sinds de dood van drummer Charlie Watts. Het vorige Stones-album kwam uit in 2016.

‘Hackney Diamonds’ zou de naam van het nieuwe album kunnen zijn. Het is Londens dialect voor ‘gebroken glas’. Het ‘bedrijfje’ met die naam heeft een eigen website. Wie daar doorklikt om zich te registreren, kan zien dat zijn gegevens naar Universal Music gaan, het platenlabel van de legendarische rockers.