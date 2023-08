Maanmissie geslaagd voor India: Chandrayaan-3 landt op zuidpool maan

De Indiase ruimtemissie Chandrayaan-3 landde woensdagmiddag succesvol op het maanoppervlak. Het is de dichtste landing ooit bij de lunaire zuidpool, en een cruciale stap in de zoektocht naar water op de maan. De Russische poging om op de zuidpool van de maan te landen, draaide maandag nog uit op een mislukking.

India heeft gedaan wat Rusland niet lukte. Rond halfdrie landde woensdag de Indiase landingsmodule Vikram vlak bij de zuidpool van de maan. Meer dan acht miljoen kijkers volgden de landing via livestreams op Youtube en Facebook. Het is de eerste succesvolle maanlanding zo dicht bij de zuidpool. Maandag sloeg daar nog de Russische ruimtemissie Loena-25 te pletter.

De Indiase ruimtemissie wil uitzoeken of er effectief water op de maan is en zo ja, hoeveel water dat is. Water is bijzonder interessant voor een eventuele maanbasis en verdere ruimtereizen. De race naar de maan is helemaal terug, en India heeft momenteel de koppositie te pakken.

Aan Chandrayaan-3, ‘maanvaartuig’ in het Sanskriet, hangt een prijskaartje van 6,1 miljard roepie, omgerekend iets minder dan 70 miljoen euro. Dat is vrij goedkoop voor een ruimtemissie. De Indiërs oogstten in het verleden al lof voor de spaarzame aanpak van hun ruimteprogramma. Die kostprijs omvat de landingsmodule Vikram, de maanrover Pragyan en de raket die hen in een baan om de maan bracht. De landingsmodule ontkoppelde zich vorige donderdag van de raket.

Zoals het getal ‘3’ laat vermoeden, is dit niet het eerste Indiase maanavontuur. In 2008 lanceerde de Indiase ruimteorganisatie ISRO de ruimtemissie Chandrayaan-1. Die zette het Indiase ruimteprogramma voor het eerst echt op de kaart. De ruimtesonde zweefde iets minder dan een jaar in een baan rond de maan en ontdekte voor het eerst watermoleculen op het maanoppervlak. Vooral rond de polen zou veel water aanwezig zijn.

Trotse Modi

Die ontdekking zette mee de nieuwe race naar de maan in gang. Water op de maan maakte het hemellichaam plots weer interessant. Het betekent niet alleen mogelijk drinkwater, maar biedt ook mogelijkheden voor zuurstof en brandstof. Ruimtewetenschappers zien daarom wel brood in een maanbasis, van waaruit verdere ruimtereizen kunnen plaatsvinden. Al is dat voorlopig nog toekomstmuziek.

De maanrover Pragyan moet meten hoeveel water er effectief aanwezig is rond de zuidpool. Behalve India en Rusland zetten ook de Verenigde Staten, China en Europa maanmissies op het getouw.

Ook met Chandrayaan-2 probeerde India voet aan grond te krijgen, maar die was minder succesvol dan zijn voorganger. De ruimtesonde werd in 2019 succesvol gelanceerd, maar de landingsmodule sloeg te pletter tegen het maanoppervlak in de buurt van de lunaire zuidpool. ‘Chandrayaan-2 was deels succesvol’, vertelde Anil Khumar Bhatt, de algemeen directeur van de Indiase ruimteorganisatie ISRO daarover aan Al Jazeera. ‘Onze landingsmodule is natuurlijk gecrasht, maar ik ben er zeker van dat onze wetenschappers daaruit lessen getrokken hebben.’

Chandrayaan-3 is een prestigieus project voor India. ‘Chandrayaan-3 is een punt van trots voor de hele natie!’, schreef Mamata Banerjee, eerste minister van de deelstaat West-Bengalen, op X (voorheen Twitter). Premier Narendra Modi maakte op de Brics-top in Johannesburg even tijd om de landing te bekijken. In een live-uitzending van ISRO kon de premier het verloop van de landing volgen. Omstreeks halfdrie zag barstte de controlekamer in Bengaluru in gejuich uit, eerst aarzelend, maar daarna vol trots. ‘India is nu op de maan’, plaatste Modi kort daarna op X.

De berichtgeving in Indiase media loopt over van nationale trots. Terwijl banners als ‘ogen op India’s triomf’ en ‘India’s afspraak met de maan’ passeerden, vulde Chandrayaan-3 al het scherm uren voor de live-uitzending door ISRO begon. Die uitzending begon met de aankondiging dat India op het punt stond geschiedenis te schrijven. Miljoenen kijkers volgden hoe Chandrayaan-3 landde. Met de geslaagde landing profileert India zich nadrukkelijk als een belangrijke speler in de nieuwe space race.