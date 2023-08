Lieven Boeve stopt in 2024 als topman van het katholiek onderwijs

Na tien jaar aan de top van de grootste onderwijskoepel van Vlaanderen, stopt Lieven Boeve (57) op 1 augustus 2024 als directeur-generaal van het katholiek onderwijs. Dat liet de West-Vlaming weten aan de Antwerpse bisschop Johan Bonny, die binnen de bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor onderwijs.

‘Ik ga er nog een jaar met volle goesting tegenaan’, zegt Boeve in een reactie aan De Standaard, ‘maar heb beslist om me aan de oorspronkelijke afspraken te houden.’ Boeve ging in 2014 het engagement aan voor twee termijnen van vijf jaar. Hij volgde toen de Gentse Mieke Van Hecke op. Volgend schooljaar loopt zijn tweede termijn af. De bisschop had hem in een gesprek om uitsluitsel over de toekomst gevraagd. ‘Ik ben grote voorstander van termijnen’, zegt hij. ‘Het is volgens mij gezond voor zowel de organisatie, als voor de persoon om daaraan vast te houden.’

Boeve benadrukt dat het een belangrijk (verkiezings)jaar wordt. Na 1 augustus 2024 keert de professor wellicht terug naar de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven. Zijn zogenaamde ‘detachering’ wordt dan stopgezet. Boeve is nooit gestopt als professor, hij gaf ook tijdens zijn mandaat in de Guimardstraat nog het vak Christianity and Contemporary Culture.