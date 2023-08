Sint-Truiden voert alcoholverbod in om overlast in stationsbuurt aan te pakken

Vanaf vandaag geldt er in de uitgebreide binnenstad van Sint-Truiden een alcoholverbod. Burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) hoopt op die manier de overlastproblemen in de stationsbuurt aan te pakken.

Vooral de buurt tussen de vesten en het station heeft de laatste paar maanden te kampen met dronken personen, druggebruikers en hangjongeren die het er erg bont maken. Zo kwam de buurt de afgelopen weken ook negatief in het nieuws door enkele videofilmpjes waarin te zien was hoe jongeren vernederd werden en moesten de hulpdiensten vrijdagavond uitrukken voor een vechtpartij waarbij een gewonde viel.

‘In de stad waren er al gebieden waar er een alcoholverbod was. Het uitgebreide alcoholverbod dekt nu ook de zones die nog niet gedekt waren, zoals de stationsbuurt en de Cicindriawijk’, verduidelijkt burgemeester Kempeneers. ‘Vandaar dat we w$nu op het volledige grondgebied van de binnenstad een drankverbod invoeren. Wie graag een pintje wil drinken kan dat doen in een café, brasserie, zomerbar of ieder vergund etablissement.’ De politie zal ook systematisch identiteitscontroles uitvoeren in de stationsbuurt.

Overleg met NMBS

De kritiek van de oppositiepartijen dat ze te laat in actie is geschoten, wuift Kempeneers weg: ‘De oppositie kon ook al vroeger gereageerd hebben. Nu dat ze zien dat ik met een harde aanpak bezig ben, willen ze op de kar springen. Maar dat is de taak van de oppositie.’

In september opent ook de nieuwe school aan de achterkant van het station. Om te voorkomen dat de problemen ‘mee verhuizen’ van de voorkant naar de achterkant van het station, is er maandag een overleg met de NMBS geweest.

‘We gaan spreken met de mensen die instaan voor stationsbeheer en binnenkort met de mensen van Securail, om ook aan de achterkant van het station controles te doen. Zij moeten die sociale controle doen en ook daar bekijken wat de mogelijkheden zijn om extra beveiliging met mobiele camera’s en lichtpunten in te zetten. Zij gaan ook meedenken om die situatie daar zo goed mogelijk onder controle te houden’, aldus Kempeneers.

De maatregelen gelden voorlopig tot eind oktober.