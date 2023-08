Amerikaanse kustwacht redt Nederlander op onbewoond eiland

De Amerikaanse kustwacht heeft een Nederlander gered die op een onbewoond eiland in de buurt van de Bahama’s gestrand was na pech met zijn zeilboot.

De Amerikaanse kustwacht werd op de hoogte gebracht dat er noodfakkels werden aangestoken op een zeiljacht voor Cay Sal, een onbewoond eilandje op een 150 kilometer ten noorden van Cuba. Een vliegtuig van de kustwacht slaagde er nadien in een man te lokaliseren op het eilandje, en dropte er noodrantsoen en water op het strand.

Het reddingsteam dropte ook een radio en kon daarmee contact leggen met de schipbreukeling. Daaruit bleek dat de man pech had gekregen met zijn zeiljacht en al drie dagen op het eiland zat. Uiteindelijk werd een kotter van de kustwacht ter plaatse gestuurd om de man – een 64-jarige Nederlander – te ontzetten.

De kustwacht maakte het nieuws zelf bekend en op de beelden die hij deelde, is te zien hoe de man in grote letters SOS op het strand tekende. ‘We zijn trots dat we het leven van deze man hebben kunnen redden’, klonk het daar. ‘Dit geval toont heel goed aan waarom je goed veiligheidsmateriaal aan boord moet hebben’, laat de kustwacht ook nog weten. ‘Zonder de fakkel was dit misschien niet zo goed afgelopen.’