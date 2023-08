Ben Broeders geplaatst voor finale polsstokspringen

Ben Broeders heeft zich woensdag gekwalificeerd voor de finale van het polsstokspringen op het WK atletiek in Boedapest. De 28-jarige Leuvenaar beëindigde de kwalificaties als elfde. Hij werd zevende in groep A. De finale vindt zaterdagavond plaats.

Broeders paste woensdag voor de aanvangshoogte van 5m35. Hij ging vervolgens bij zijn eerste poging meteen over 5m55 en 5m70, maar kwam in de problemen op 5m75. Hij miste zijn eerste twee pogingen, maar raakte er bij zijn derde sprong wel over.

Voor rechtstreekse kwalificatie voor de finale was oorspronkelijk 5m80 nodig, maar het aantal polsstokspringers in de kwalificaties was na de sprongen over 5m75 al voldoende uitgedund.

Broeders heeft het Belgisch record op zijn naam staan met 5m85. Dit seizoen kwam hij outdoor nog niet verder dan 5m76.

De voorbije twee jaar beleefde de Belgische polsstokspringer enkele teleurstellingen op grote toernooien. Vorige zomer op het WK in het Amerikaanse Eugene haalde hij de finale, maar werd er elfde en voorlaatste. Een maand later op het EK in München raakte hij niet door de kwalificaties. Dit jaar verliep ook moeizaam met een achtste plaats op het EK indoor in Istanbul en een tiende plaats op het EK voor landenteams in het Poolse Chorzow.