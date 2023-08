Vliegveld van Touquet-Paris-plage wordt herdoopt ter ere van Queen Elizabeth II

‘We hebben officieel toestemming gekregen van koning Charles III om de naam van koningin Elizabeth II aan het internationale vliegveld van Touquet-Paris-Plage te geven’, meldde burgemeester Daniel Fasquelle op X, voorheen Twitter. De aanvraag voor die naamsverandering werd amper zes dagen na het overlijden van de koningin verstuurd. Op 8 september 2022 overleed de Queen, op 96-jarige leeftijd.

De nieuwe naam is bedoeld als hommage aan de ‘grootse koningin’ en als symbool voor de lange geschiedenis tussen de twee landen. De jonge Elizabeth had, nog voor ze koningin werd, de gewoonte om Touquet te bezoeken. Ze werd dan begeleid door haar oom Edward VIII, die regelmatig naar Frankrijk afzakte om te paardrijden en te strandzeilen. De datum van de inauguratie is nog niet vastgelegd.

Le Touquet ligt in de buurt van Calais en is een populaire bestemming waar onder anderen de Franse president Macron een verblijf heeft. Vanaf de jaren 1900 rees de populariteit onder Parijzenaars en werd de plaats beter bekend als Le Touquet-Paris-Plage. Later in de jaren 30 werd het vliegveld gesticht en zo werd het ook populair bij Britse reizigers. De route naar Le Touquet groeide uit tot een belangrijke vliegroute tussen het Verenigd Koninkrijk en het continent.