Crypto-ondernemer Sam Bankman-Fried op ‘water en brood’ in gevangenis

‘Omdat hij vasthoudt aan zijn principes, overleeft hij nu letterlijk op water en brood’, stelde advocaat Mark Cohen in een hoorzitting tegen de rechter. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Bankman-Fried zou gevraagd hebben om veganistisch voedsel, maar dat zou hij niet gekregen hebben. Ook heeft hij geen medicatie voor ADHD ter beschikking, waardoor de voorbereiding van het proces in het gevaar komt, stelt Cohen.

Rechter Sarah Netburn antwoordde dat ze de vraag zou voorleggen aan het Bureau van Gevangenissen dat de federale gevangenis exploiteert waar Bankman-Fried zich bevindt. Ze was ‘vrij zeker’ dat de faciliteit vegetarische maaltijden voorzag, maar wist niet zeer of veganistische maaltijden een optie zijn. Het Bureau meldde in een verklaring dat er toegang voorzien is tot ‘gepaste’ medische voorzieningen en warme maaltijden.

Borg ingetrokken

Bankman-Fried zit pas sinds 11 augustus in de federale gevangenis. De rechter had zijn borg van 25 miljoen dollar ingetrokken, omdat hij minstens twee keer geprobeerd zou hebben om een getuige te beïnvloeden sinds zijn arrestatie in december. Hij zou vooral een grens overschreden hebben door persoonlijke berichten van zijn voormalige partner Caroline Ellison te delen met een reporter van de New York Times om haar in diskrediet te brengen. Er wordt verwacht dat zij tegen hem zal getuigen in de rechtszaak die start op 2 oktober.

Voor 11 augustus bleef hij voornamelijk bij zijn ouders in Californië. In december werd hij uitgeleverd aan de VS om terecht te staan voor de diefstal van miljarden dollars van FTX-klanten om het verlies van zijn hedge fund Alameda Research te compenseren. Op 13 augustus kwam er nog een nieuwe aanklacht bij. Bankman-Fried zou betrokken geweest zijn bij zeven gevallen van fraude en samenzwering omtrent het instorten van cryptobeurs FTX in november 2022. Hij pleit onschuldig. De ondernemer erkent dat er een ongepast risicomanagement gaande was bij FTX, maar tegelijk ontkent hij dat hij fondsen van klanten gestolen zou hebben.

FTX was ’s werelds op één na grootste cryptobeurs. Op zijn hoogtepunt werd FTX geschat werd op 32 miljard dollar. Op 11 november vroeg de beurs het faillissement aan.