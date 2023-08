Red Lions laten zich niet verrassen door Oostenrijk

Van een plaats in de halve finales op het EK hockey waren de Red Lions al zeker, dus heel veel stond er niet meer op het spel in de derde groepswedstrijd, tegen Oostenrijk. De Belgen lieten zich echter niet verrassen: het werd 3-1.

Na zeges tegen Engeland (5-3) en Spanje (5-1) was de derde en laatste groepsmatch tegen Oostenrijk een formaliteit voor de Red Lions. Het slotduel tegen het zwakke broertje uit de poule diende vooral om het doelpuntensaldo en het vertrouwen op te krikken richting halve finale.

Net als tegen Spanje gingen de Belgen voortvarend van start. Alexander Hendrickx scoorde in de vijfde en de zestiende minuut op strafcorner. Hij is met vijf goals voorlopig toernooitopschutter. De strafcorner van Hendrickx kan net zoals op de Spelen in Tokio de sleutel tot succes worden in de halve finale en finale.

Met een knappe deviatie bracht Nelson Onana nog voor de rust de stand op 3-0. De jonge aanvaller scoorde twee matchen op een rij en bewijst door zijn werklust en doelgerichtheid zijn eerste EK-selectie waard te zijn. De 23-jarige Onana lijkt nu al niet meer weg te denken uit deze Belgische ploeg. Oostenrijk scoorde vlak voor de pauze even knullig als verrassend tegen. Een door Van Dessel afgeblokt schot van Losonci caprioleerde over Loïc Van Doren, die de plaats van eerste keeper Vincent Vanasch had ingenomen.

De Belgische doelpuntenkermis die iedereen na rust verwachtte tegen de Oostenrijkse semi-amateurs bleef uit. De Red Lions leken al met hun gedachten bij de halve finale te zitten en de Oostenrijkse keeper hield enkele pogingen fraai uit zijn doel. Het bleef 3-1. Geen glansprestatie, maar de Red Lions wel met negen op negen naar de halve finales. Behoudens verrassingen in de laatste groepswedstrijden in Groep B wordt de tegenstander daarin Nederland. Oranje verloor in zijn poule van wereldkampioen Duitsland, dat normaal gezien groepswinnaar wordt. De Nederlanders zijn momenteel nummer één van de wereld en versloegen de Red Lions in juni twee keer in de Pro League.

‘Keurig gedaan’

‘Dit waren goede drie punten’, toonde aanvoerder Felix Denayer zich tevreden bij VTM. ‘We hadden veel controle en creëerden veel kansen. We hadden op een hogere score dan 3-1 gehoopt, maar we hebben het al bij al keurig gedaan. Dit geeft een lekker gevoel om naar die halve finale te gaan. Daar zullen we nog een paar dingen beter moeten doen want de sterke verdedigende organisatie met weinig weggegeven ruimte die Oostenrijk neerzette zullen we ook in de halve finale en de finale tegenkomen. Allicht spelen we nu tegen Nederland, ook één van de topfavorieten voor de eindzege. Details zullen het verschil maken.’

Bondscoach Michel van den Heuvel wilde nog niet vooruitblikken naar die halve finale. ‘Wie de tegenstander wordt zien we straks pas. Op het WK ging ik er ook vanuit dat we tegen India zouden spelen. Ik stopte een hele dag werk in de analyse en dan werd het toch Nieuw-Zeeland.’ Over de match tegen Oostenrijk was de Nederlander wel meer dan tevreden. ‘We hebben gedaan wat we moesten doen met een goede attitude. Punt erachter. We hebben vandaag vooral geprobeerd om positioneel een aantal dingen te verbeteren en meer vanuit de controle te spelen. Dat is goed gelukt.’