Italiaanse vissers kampen met blauwe krabbenplaag: mosseloogst in gevaar

De Italiaanse overheid heeft 2,9 miljoen euro uitgekeerd aan aquafarms om de blauwe krabpopulatie onder controle te krijgen. Daarnaast stimuleert ze de Italianen om meer krab te eten. Maar de vraag is niet groot en het grootste deel van de krabben die gevangen worden, wordt weggesmeten. Er zijn wel plannen om ze te verwerken in diervoeder.

De blauwe krab komt oorspronkelijk van Amerikaanse kusten, maar kwam via de internationale handel over zee in andere gebieden terecht. In het noorden van Italië heeft de blauwe krab geen natuurlijke vijanden, waardoor het aantal explodeerde.

